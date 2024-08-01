Губернаторские стипендии в Кургане начнут получать сотрудники ВУЗов

Сотрудники ВУЗов получат губернаторские стипендии в Кургане

02 августа 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Размер ежемесячной стипендии выдающихся курганских ординаторов составит 6000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Именные стипендии губернатора Курганской области теперь будут доступны не только студентам и аспирантам, но и ординаторам научных учреждений. Расширение программы стипендий было принято президиумом правительства, сообщается в telegram-канале областного департамента образования и молодежной политики «К студентам колледжей, техникумов, вузов и аспирантам добавятся еще и ординаторы научных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курганской области. Размер ежемесячной стипендии составит 6000 рублей», — сообщается в канале. В этом году прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты начнутся с января 2025 года. В департаменте отмечают, что стипендии присуждаются на конкурсной основе среди кандидатов, демонстрирующих выдающиеся достижения в учебе, научных исследованиях и общественной деятельности. В прошлом учебном году из 122 кандидатов стипендии были присуждены 48 студентам. Ранее URA.RU писало, что в регионе каждый год выбирают 28 студентов колледжей и техникумов, которые будут ежемесячно получать по 2,5 тысячи рублей. Пятнадцати получателям именной губернаторской стипендии будут платить по четыре тысячи рублей в месяц, а пяти аспирантам — по шесть тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Именные стипендии губернатора Курганской области теперь будут доступны не только студентам и аспирантам, но и ординаторам научных учреждений. Расширение программы стипендий было принято президиумом правительства, сообщается в telegram-канале областного департамента образования и молодежной политики «К студентам колледжей, техникумов, вузов и аспирантам добавятся еще и ординаторы научных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курганской области. Размер ежемесячной стипендии составит 6000 рублей», — сообщается в канале. В этом году прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты начнутся с января 2025 года. В департаменте отмечают, что стипендии присуждаются на конкурсной основе среди кандидатов, демонстрирующих выдающиеся достижения в учебе, научных исследованиях и общественной деятельности. В прошлом учебном году из 122 кандидатов стипендии были присуждены 48 студентам. Ранее URA.RU писало, что в регионе каждый год выбирают 28 студентов колледжей и техникумов, которые будут ежемесячно получать по 2,5 тысячи рублей. Пятнадцати получателям именной губернаторской стипендии будут платить по четыре тысячи рублей в месяц, а пяти аспирантам — по шесть тысяч.