Горожане хотят видеть в Кургане сквер памяти хирурга Витебского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана просят построить сквер памяти легендарного хирурга Якова Витебского на месте бывшего дома его семьи по улице Коли Мяготина 117а, который незаконно снесли под строительство высотки. Горожане считают, что власти должны были признать дом культурным наследием и сделать из него музей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. Витебский около 40 лет являлся бессменным главным хирургом Курганской области.

«Сделать дом культурным наследием власти отказались, музей сделать тоже не захотели и отдали под застройку. Мы считаем, что администрации Кургана нужно исправлять свои ошибки, и на месте снесенного дома создать сквер памяти Витебского. Тем более, что строительство высотки суд признал незаконным», — сообщили инсайдеры.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.

Сейчас в Кургане в честь выдающегося хирурга-гастроэнтеролога Якова Витебского названа улица в Заозерном районе. Имя ученого носит Клинико-диагностический центр гастроэнтерологии. Посмертно ему присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области. Также с 1993 года проводится Международный шахматный мемориал. Кроме того, правительством учреждена премия имени Витебского, которую ежегодно вручают лучшим медработникам региона.

Горожане просят власти сделать сквер памяти Якова Витебского на месте бывшего дома его семьи Фото: читатель URA.RU