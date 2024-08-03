Экспертами назван неожиданный продукт уменьшающий аллергические реакции

Ученый Куликов: кисломолочные продукты снижают риск аллергии

03 августа 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Регулярное потребление кисломолочных напитков снижает риск развития аллергии и ее проявлений Фото: Анна Майорова © URA.RU Регулярное употребление натурального кефира, йогурта, наринэ, бифидока и других кисломолочных напитков доказано снижает риск развития аллергии и ее последствий. Об этом сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в разговоре с журналистами. «В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE)», — заявил Куликов в материале издания « Газета.Ru ». Он объяснил, что этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и участвует в аллергических реакциях. Иммуноглобулин Е (IgE) играет ключевую роль в поддержании иммунной системы. Врач также указал на полезность таких продуктов в сочетании со злаками или ягодами (ежевика, черника, виноград). Особым пунктом отметив продукты богатые антиоксидантами, таких как гранат и яблоки, шпинат и брокколи. В летний сезон многие люди испытывают усиление аллергических реакций, таких как солнечная крапивница и аллергия на укусы насекомых. Для защиты от солнца и уменьшения симптомов аллергии рекомендуется использовать средства с SPF, кремы после загара и принимать антигистаминные препараты, например, дезлоратадин или левоцетиризин. Ранее эксперт-фармацевт Алла Сапронова рассказала об усилении аллергических реакций в летнее время. Фармацевт отметила солнечную крапивницу и аллергию на укусы насекомых. Для защиты от солнца и уменьшения симптомов аллергии она порекомендовала использовать средства с SPF, кремы после загара и принимать антигистаминные препараты, например, дезлоратадин или левоцетиризин. В аптечке аллергика летом должны быть такие препараты, как дезлоратадин, цетизин, эбастин или фексофенадин, а также капли цетиризин для детей и сорбенты. Сапронова подчеркнула важность поддержания достаточного уровня витаминов и микроэлементов для снижения респираторных проявлений аллергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регулярное употребление натурального кефира, йогурта, наринэ, бифидока и других кисломолочных напитков доказано снижает риск развития аллергии и ее последствий. Об этом сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в разговоре с журналистами. «В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE)», — заявил Куликов в материале издания «Газета.Ru». Он объяснил, что этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и участвует в аллергических реакциях. Иммуноглобулин Е (IgE) играет ключевую роль в поддержании иммунной системы. Врач также указал на полезность таких продуктов в сочетании со злаками или ягодами (ежевика, черника, виноград). Особым пунктом отметив продукты богатые антиоксидантами, таких как гранат и яблоки, шпинат и брокколи. В летний сезон многие люди испытывают усиление аллергических реакций, таких как солнечная крапивница и аллергия на укусы насекомых. Для защиты от солнца и уменьшения симптомов аллергии рекомендуется использовать средства с SPF, кремы после загара и принимать антигистаминные препараты, например, дезлоратадин или левоцетиризин. Ранее эксперт-фармацевт Алла Сапронова рассказала об усилении аллергических реакций в летнее время. Фармацевт отметила солнечную крапивницу и аллергию на укусы насекомых. Для защиты от солнца и уменьшения симптомов аллергии она порекомендовала использовать средства с SPF, кремы после загара и принимать антигистаминные препараты, например, дезлоратадин или левоцетиризин. В аптечке аллергика летом должны быть такие препараты, как дезлоратадин, цетизин, эбастин или фексофенадин, а также капли цетиризин для детей и сорбенты. Сапронова подчеркнула важность поддержания достаточного уровня витаминов и микроэлементов для снижения респираторных проявлений аллергии.