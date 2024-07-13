Врач рассказала, какие таблетки нужно пить от аллергии

Фармацевт Сапронова: летом увеличивается риск аллергии на солнце и пыльцу

13 июля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В разгар летнего сезона увеличивается риск аллергии на пыльцу растений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В разгар летнего сезона многие люди сталкиваются с усилением аллергической реакции. Покраснение кожи, чихание, заложенность носа и другие симптомы порой могут сохраняться и с наступлением осени. Территориальный управляющий московского региона и эксперт-фармацевт СБЕР ЕАПТЕКИ Алла Сапронова рассказала о том, какие препараты следует принимать при встрече с летними аллергенами. Одна из самых распространенных аллергий — солнечная крапивница. Она встречается у 15-25% граждан и проявляется в виде небольших волдырей. «Прежде всего, необходимо запастись средствами с SPF для защиты от солнца и кремом после загара. Они помогут защитить кожу от воздействия ультрафиолета и предотвратить появление аллергической реакции. Если после контакта с солнцем вы все же обнаружили у себя первые симптомы фотодерматита, необходимо принять антигистаминное средство, например, в данном случае подойдет препарат дезлоратадин», — объяснила Сапронова « Газете.ru ». При хронической стадии солнечной крапивницы рекомендован прием левоцетиризина. Также весьма распространенной является аллергия на укусы насекомых. В таком случае необходимо обработать место укуса фенистил-гелем и принять антигистаминные препараты. Фармацевт также упомянула поллиноз, часто возникающий летом из-за повышенной чувствительности к пыльце растений, и аллергию на фрукты и продукты питания. В случае поллиноза помогут антигистаминные спреи и капли для носа, а при пищевой аллергии — дезлоратадин в таблетках и сорбенты для очищения кишечника. По словам Сапроновой, летом в аптечке аллергика должны быть препараты по выбору, такие как дезлоратадин, цетизин, эбастин или фексофенадин в таблетках, капли цетиризин для детей и сорбенты. Кроме того, важно следить за достаточным уровнем витаминов и микроэлементов в организме для снижения респираторных проявлений аллергии. Ранее врач-аллерголог предупредила, что в салонах автомобилей могут обитать клещи домашней пыли, которые вызывают аллергию. Клещи селятся в любой мягкой мебели, в том числе в сиденьях машин. Так, стоит отказаться от меховых накидок, которые выполняют роль пылесборника и могут спровоцировать аллергию, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В разгар летнего сезона многие люди сталкиваются с усилением аллергической реакции. Покраснение кожи, чихание, заложенность носа и другие симптомы порой могут сохраняться и с наступлением осени. Территориальный управляющий московского региона и эксперт-фармацевт СБЕР ЕАПТЕКИ Алла Сапронова рассказала о том, какие препараты следует принимать при встрече с летними аллергенами. Одна из самых распространенных аллергий — солнечная крапивница. Она встречается у 15-25% граждан и проявляется в виде небольших волдырей. «Прежде всего, необходимо запастись средствами с SPF для защиты от солнца и кремом после загара. Они помогут защитить кожу от воздействия ультрафиолета и предотвратить появление аллергической реакции. Если после контакта с солнцем вы все же обнаружили у себя первые симптомы фотодерматита, необходимо принять антигистаминное средство, например, в данном случае подойдет препарат дезлоратадин», — объяснила Сапронова «Газете.ru». При хронической стадии солнечной крапивницы рекомендован прием левоцетиризина. Также весьма распространенной является аллергия на укусы насекомых. В таком случае необходимо обработать место укуса фенистил-гелем и принять антигистаминные препараты. Фармацевт также упомянула поллиноз, часто возникающий летом из-за повышенной чувствительности к пыльце растений, и аллергию на фрукты и продукты питания. В случае поллиноза помогут антигистаминные спреи и капли для носа, а при пищевой аллергии — дезлоратадин в таблетках и сорбенты для очищения кишечника. По словам Сапроновой, летом в аптечке аллергика должны быть препараты по выбору, такие как дезлоратадин, цетизин, эбастин или фексофенадин в таблетках, капли цетиризин для детей и сорбенты. Кроме того, важно следить за достаточным уровнем витаминов и микроэлементов в организме для снижения респираторных проявлений аллергии. Ранее врач-аллерголог предупредила, что в салонах автомобилей могут обитать клещи домашней пыли, которые вызывают аллергию. Клещи селятся в любой мягкой мебели, в том числе в сиденьях машин. Так, стоит отказаться от меховых накидок, которые выполняют роль пылесборника и могут спровоцировать аллергию, пишет «Национальная служба новостей».