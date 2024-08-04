04 августа 2024
03 августа 2024
02 августа 2024

Редкого паука-осу обнаружили жители Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинская область, паутина, пауки, сети, враги
Экзотические пауки появились в Далматово Фото:

Паука-кругопряда, который похож на осу, заметили и сфотографировали жители Далматово (Курганская область). Об этом сообщили сами горожане. Данный вид насекомого обитает в Африке, Японии, Индии, а также в Казахстане и на Кавказе.

«В Далматово увидели паука-осу Аргиопа Брюнниха», — говорится в сообщении курганцев, опубликованном в паблике «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте». Согласно открытым данным, укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд этого насекомого не опасен.

Паук-аргиопа может встретиться на лугах, обочинах дорог или на лесных опушках. Он питается различными видами насекомых, отмечается в открытых данных.

Ранее в Каргапольском округе была замечена саранча, откладывающая яйца. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия.

Паук-аргиопа замечен жителями в Далматово
Паук-аргиопа замечен жителями в Далматово
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паука-кругопряда, который похож на осу, заметили и сфотографировали жители Далматово (Курганская область). Об этом сообщили сами горожане. Данный вид насекомого обитает в Африке, Японии, Индии, а также в Казахстане и на Кавказе. «В Далматово увидели паука-осу Аргиопа Брюнниха», — говорится в сообщении курганцев, опубликованном в паблике «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте». Согласно открытым данным, укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд этого насекомого не опасен. Паук-аргиопа может встретиться на лугах, обочинах дорог или на лесных опушках. Он питается различными видами насекомых, отмечается в открытых данных. Ранее в Каргапольском округе была замечена саранча, откладывающая яйца. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...