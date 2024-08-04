Редкого паука-осу обнаружили жители Курганской области. Фото

05 августа 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Экзотические пауки появились в Далматово Фото: Илья Московец © URA.RU Паука-кругопряда, который похож на осу, заметили и сфотографировали жители Далматово (Курганская область). Об этом сообщили сами горожане. Данный вид насекомого обитает в Африке, Японии, Индии, а также в Казахстане и на Кавказе. «В Далматово увидели паука-осу Аргиопа Брюнниха», — говорится в сообщении курганцев, опубликованном в паблике «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте». Согласно открытым данным, укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд этого насекомого не опасен. Паук-аргиопа может встретиться на лугах, обочинах дорог или на лесных опушках. Он питается различными видами насекомых, отмечается в открытых данных. Ранее в Каргапольском округе была замечена саранча, откладывающая яйца. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия. Паук-аргиопа замечен жителями в Далматово паблик «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паука-кругопряда, который похож на осу, заметили и сфотографировали жители Далматово (Курганская область). Об этом сообщили сами горожане. Данный вид насекомого обитает в Африке, Японии, Индии, а также в Казахстане и на Кавказе. «В Далматово увидели паука-осу Аргиопа Брюнниха», — говорится в сообщении курганцев, опубликованном в паблике «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте». Согласно открытым данным, укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд этого насекомого не опасен. Паук-аргиопа может встретиться на лугах, обочинах дорог или на лесных опушках. Он питается различными видами насекомых, отмечается в открытых данных. Ранее в Каргапольском округе была замечена саранча, откладывающая яйца. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия.