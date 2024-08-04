Паука-кругопряда, который похож на осу, заметили и сфотографировали жители Далматово (Курганская область). Об этом сообщили сами горожане. Данный вид насекомого обитает в Африке, Японии, Индии, а также в Казахстане и на Кавказе.
«В Далматово увидели паука-осу Аргиопа Брюнниха», — говорится в сообщении курганцев, опубликованном в паблике «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте». Согласно открытым данным, укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд этого насекомого не опасен.
Паук-аргиопа может встретиться на лугах, обочинах дорог или на лесных опушках. Он питается различными видами насекомых, отмечается в открытых данных.
Ранее в Каргапольском округе была замечена саранча, откладывающая яйца. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия.
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Паука-кругопряда, который похож на осу, заметили и сфотографировали жители Далматово (Курганская область). Об этом сообщили сами горожане. Данный вид насекомого обитает в Африке, Японии, Индии, а также в Казахстане и на Кавказе. «В Далматово увидели паука-осу Аргиопа Брюнниха», — говорится в сообщении курганцев, опубликованном в паблике «Далматово Online» в соцсети «ВКонтакте». Согласно открытым данным, укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд этого насекомого не опасен. Паук-аргиопа может встретиться на лугах, обочинах дорог или на лесных опушках. Он питается различными видами насекомых, отмечается в открытых данных. Ранее в Каргапольском округе была замечена саранча, откладывающая яйца. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия.