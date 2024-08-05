Прокуратура Перми возбудила дела за нарушения в сфере горячего водоснабжения

В результате проверки прокуратурой Перми выявлены нарушения в работе местного филиала ПАО «Т Плюс», ответственного за горячее водоснабжение, включая неправомерное отключение воды и введение в заблуждение потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«В связи с нарушением сроков уведомления потребителей о планируемых перерывах в подаче горячей воды, необоснованным продлением сроков проведения плановых гидравлических испытаний и устранения дефектов руководителю Пермского филиала ПАО „Т Плюс“ прокурором города Перми внесено представление», — сказано в тексте. В ведомстве добавили, что в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по части порядка ограничения водоснабжения и обману потребителей.
Прокуратура Перми установила, что в период с 23 мая 2024 года в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры отключения горячего водоснабжения проводились с нарушением установленных сроков. В некоторых случаях подача горячей воды так и не была возобновлена. Прокуратура продолжает контролировать устранение нарушений. Виновным может грозить штраф от 10 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификаций на срок от двух до трех лет.
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В результате проверки прокуратурой Перми выявлены нарушения в работе местного филиала ПАО «Т Плюс», ответственного за горячее водоснабжение, включая неправомерное отключение воды и введение в заблуждение потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В связи с нарушением сроков уведомления потребителей о планируемых перерывах в подаче горячей воды, необоснованным продлением сроков проведения плановых гидравлических испытаний и устранения дефектов руководителю Пермского филиала ПАО „Т Плюс“ прокурором города Перми внесено представление», — сказано в тексте. В ведомстве добавили, что в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по части порядка ограничения водоснабжения и обману потребителей. Прокуратура Перми установила, что в период с 23 мая 2024 года в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры отключения горячего водоснабжения проводились с нарушением установленных сроков. В некоторых случаях подача горячей воды так и не была возобновлена. Прокуратура продолжает контролировать устранение нарушений. Виновным может грозить штраф от 10 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификаций на срок от двух до трех лет.