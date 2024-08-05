В США предупредили о последнем шансе не допустить войну с Ираном

Подполковник в отставке Дэвис: США не должны воевать за Израиль

06 августа 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Война на Ближнем Востоке может обойтись США «слишком дорого» Фото: miliman/pickupimage.com Отставной подполковник американской армии и участник четырех боевых операций Дэниел Дэвис высказал мнение, что США не должны вступать в военные конфликты за Израиль. Об этом он заявил в своей статье для журнала National Interest. «Соединенные Штаты не должны вмешиваться, если Израиль начнет войну против Ирана. Израиль вел войны в прошлом, и мы не воевали за них, однако они успешно справлялись со своей безопасностью самостоятельно», — сказал Дэвис в беседе с NI. Также он выразил озабоченность по поводу того, что Соединенные Штаты «автоматически движутся к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке. Полковник в отставке подчеркнул необходимость избегать войны, предупреждая, что она может стоить стране слишком дорого. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. По его словам, эта атака поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставной подполковник американской армии и участник четырех боевых операций Дэниел Дэвис высказал мнение, что США не должны вступать в военные конфликты за Израиль. Об этом он заявил в своей статье для журнала National Interest. «Соединенные Штаты не должны вмешиваться, если Израиль начнет войну против Ирана. Израиль вел войны в прошлом, и мы не воевали за них, однако они успешно справлялись со своей безопасностью самостоятельно», — сказал Дэвис в беседе с NI. Также он выразил озабоченность по поводу того, что Соединенные Штаты «автоматически движутся к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке. Полковник в отставке подчеркнул необходимость избегать войны, предупреждая, что она может стоить стране слишком дорого. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. По его словам, эта атака поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.