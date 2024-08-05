В США предупредили о последнем шансе не допустить войну с Ираном

Отставной подполковник американской армии и участник четырех боевых операций Дэниел Дэвис высказал мнение, что США не должны вступать в военные конфликты за Израиль. Об этом он заявил в своей статье для журнала National Interest.
«Соединенные Штаты не должны вмешиваться, если Израиль начнет войну против Ирана. Израиль вел войны в прошлом, и мы не воевали за них, однако они успешно справлялись со своей безопасностью самостоятельно», —
Также он выразил озабоченность по поводу того, что Соединенные Штаты «автоматически движутся к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке. Полковник в отставке подчеркнул необходимость избегать войны, предупреждая, что она может стоить стране слишком дорого.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. По его словам, эта атака поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
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