05 августа 2024

В США предупредили о последнем шансе не допустить войну с Ираном

Подполковник в отставке Дэвис: США не должны воевать за Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Война на Ближнем Востоке может обойтись США «слишком дорого» Фото:

Отставной подполковник американской армии и участник четырех боевых операций Дэниел Дэвис высказал мнение, что США не должны вступать в военные конфликты за Израиль. Об этом он заявил в своей статье для журнала National Interest.

«Соединенные Штаты не должны вмешиваться, если Израиль начнет войну против Ирана. Израиль вел войны в прошлом, и мы не воевали за них, однако они успешно справлялись со своей безопасностью самостоятельно», — сказал Дэвис в беседе с NI.

Также он выразил озабоченность по поводу того, что Соединенные Штаты «автоматически движутся к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке. Полковник в отставке подчеркнул необходимость избегать войны, предупреждая, что она может стоить стране слишком дорого.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. По его словам, эта атака поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

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Отставной подполковник американской армии и участник четырех боевых операций Дэниел Дэвис высказал мнение, что США не должны вступать в военные конфликты за Израиль. Об этом он заявил в своей статье для журнала National Interest. «Соединенные Штаты не должны вмешиваться, если Израиль начнет войну против Ирана. Израиль вел войны в прошлом, и мы не воевали за них, однако они успешно справлялись со своей безопасностью самостоятельно», — сказал Дэвис в беседе с NI. Также он выразил озабоченность по поводу того, что Соединенные Штаты «автоматически движутся к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке. Полковник в отставке подчеркнул необходимость избегать войны, предупреждая, что она может стоить стране слишком дорого. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. По его словам, эта атака поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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