Казак из Салехарда отправится в экспедицию на легендарной яхте «Сибирь»

Программист присоединится к экспедиции по рекам ЯНАО в качестве юнги

06 августа 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Казак Андрей Ларионов из Салехарда стал частью экипажа яхты «Сибирь» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Казак Андрей Ларионов, работающий программистом, присоединится к группе путешественников для участия в экспедиции по ЯНАО на яхте «Сибирь», которая прославилась двумя совершенными кругосветными путешествиями. О пополнении состава экипажа сообщил капитан судна Сергей Щербаков. «К нам прибавился еще один член экипажа от местных казаков, Ларионов Андрей, старший урядник Салехардского казачьего войска, Сибирского казачьего войска, пройдет с нами до Мангазеи и обратно в Салехард. Проводим курс молодого бойца, парень подает большие надежды», — написал на своей странице «ВКонтакте» Щербаков. Ямальский юнга будет нести вахту, стоять за штурвалом, выполнять различные корабельные работы и готовить еду. Сейчас команда ждет матроса из поселка Березово. Как только экипаж будет в сборе, яхта «Сибирь» покинет столицу Ямала. Экспедиция проводится в честь 450-летия присоединения Сибири к Российской Федерации. В тот период Иван Грозный предоставил уральским купцам Строгановым жалованную грамоту на освоение и присоединение новых земель. Стартуют путешественники из Салехарда в Новый Порт, затем в Ямбург и через Тазовский до исторического городища «Мангазея», который в XVII веке был крупнейшим центром торговли в Сибири. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казак Андрей Ларионов, работающий программистом, присоединится к группе путешественников для участия в экспедиции по ЯНАО на яхте «Сибирь», которая прославилась двумя совершенными кругосветными путешествиями. О пополнении состава экипажа сообщил капитан судна Сергей Щербаков. «К нам прибавился еще один член экипажа от местных казаков, Ларионов Андрей, старший урядник Салехардского казачьего войска, Сибирского казачьего войска, пройдет с нами до Мангазеи и обратно в Салехард. Проводим курс молодого бойца, парень подает большие надежды», — написал на своей странице «ВКонтакте» Щербаков. Ямальский юнга будет нести вахту, стоять за штурвалом, выполнять различные корабельные работы и готовить еду. Сейчас команда ждет матроса из поселка Березово. Как только экипаж будет в сборе, яхта «Сибирь» покинет столицу Ямала. Экспедиция проводится в честь 450-летия присоединения Сибири к Российской Федерации. В тот период Иван Грозный предоставил уральским купцам Строгановым жалованную грамоту на освоение и присоединение новых земель. Стартуют путешественники из Салехарда в Новый Порт, затем в Ямбург и через Тазовский до исторического городища «Мангазея», который в XVII веке был крупнейшим центром торговли в Сибири.