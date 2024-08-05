05 августа 2024

Казак из Салехарда отправится в экспедицию на легендарной яхте «Сибирь»

Программист присоединится к экспедиции по рекам ЯНАО в качестве юнги
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Казак Андрей Ларионов из Салехарда стал частью экипажа яхты «Сибирь» Фото:

Казак Андрей Ларионов, работающий программистом, присоединится к группе путешественников для участия в экспедиции по ЯНАО на яхте «Сибирь», которая прославилась двумя совершенными кругосветными путешествиями. О пополнении состава экипажа сообщил капитан судна Сергей Щербаков.

«К нам прибавился еще один член экипажа от местных казаков, Ларионов Андрей, старший урядник Салехардского казачьего войска, Сибирского казачьего войска, пройдет с нами до Мангазеи и обратно в Салехард. Проводим курс молодого бойца, парень подает большие надежды», — написал на своей странице «ВКонтакте» Щербаков.

Ямальский юнга будет нести вахту, стоять за штурвалом, выполнять различные корабельные работы и готовить еду. Сейчас команда ждет матроса из поселка Березово. Как только экипаж будет в сборе, яхта «Сибирь» покинет столицу Ямала.

Экспедиция проводится в честь 450-летия присоединения Сибири к Российской Федерации. В тот период Иван Грозный предоставил уральским купцам Строгановым жалованную грамоту на освоение и присоединение новых земель. Стартуют путешественники из Салехарда в Новый Порт, затем в Ямбург и через Тазовский до исторического городища «Мангазея», который в XVII веке был крупнейшим центром торговли в Сибири.

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Казак Андрей Ларионов, работающий программистом, присоединится к группе путешественников для участия в экспедиции по ЯНАО на яхте «Сибирь», которая прославилась двумя совершенными кругосветными путешествиями. О пополнении состава экипажа сообщил капитан судна Сергей Щербаков. «К нам прибавился еще один член экипажа от местных казаков, Ларионов Андрей, старший урядник Салехардского казачьего войска, Сибирского казачьего войска, пройдет с нами до Мангазеи и обратно в Салехард. Проводим курс молодого бойца, парень подает большие надежды», — написал на своей странице «ВКонтакте» Щербаков. Ямальский юнга будет нести вахту, стоять за штурвалом, выполнять различные корабельные работы и готовить еду. Сейчас команда ждет матроса из поселка Березово. Как только экипаж будет в сборе, яхта «Сибирь» покинет столицу Ямала. Экспедиция проводится в честь 450-летия присоединения Сибири к Российской Федерации. В тот период Иван Грозный предоставил уральским купцам Строгановым жалованную грамоту на освоение и присоединение новых земель. Стартуют путешественники из Салехарда в Новый Порт, затем в Ямбург и через Тазовский до исторического городища «Мангазея», который в XVII веке был крупнейшим центром торговли в Сибири.
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