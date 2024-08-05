Под Екатеринбургом ограничат движение на трассе М-5

На трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу с 7 августа запланирована установка защитных слоев дороги, из-за чего движение транспорта будет организовано по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службу «Уралуправтодора».
«С 7 августа на автодороге М-5, подъезд к Екатеринбургу (участок 143 — 153 километры) планируются работы по устройству защитных слоев. Движение будет осуществляться по одной полосе в сторону города», — следует из сообщения.
Дорожники отмечают, что защитные слои позволяют предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия. Автомобилистов призвали быть внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!