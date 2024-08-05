05 августа 2024

Под Екатеринбургом ограничат движение на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт проведут на участке со 143 по 153 километры
Ремонт проведут на участке со 143 по 153 километры Фото:

На трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу с 7 августа запланирована установка защитных слоев дороги, из-за чего движение транспорта будет организовано по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службу «Уралуправтодора».

«С 7 августа на автодороге М-5, подъезд к Екатеринбургу (участок 143 — 153 километры)  планируются работы по устройству защитных слоев. Движение будет осуществляться по одной полосе в сторону города», — следует из сообщения.

Дорожники отмечают, что защитные слои позволяют предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия. Автомобилистов призвали быть внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу с 7 августа запланирована установка защитных слоев дороги, из-за чего движение транспорта будет организовано по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службу «Уралуправтодора». «С 7 августа на автодороге М-5, подъезд к Екатеринбургу (участок 143 — 153 километры)  планируются работы по устройству защитных слоев. Движение будет осуществляться по одной полосе в сторону города», — следует из сообщения. Дорожники отмечают, что защитные слои позволяют предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия. Автомобилистов призвали быть внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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