Предприниматель с шестью судимостями пытался стать депутатом в Пермском крае

06 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Все судимости кандидата погашены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выборы депутатов думы Березовского округа выдвинулся предприниматель Владимир Денежкин, у которого есть шесть судимостей. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». Все судимости Денежкина погашены. Он не прошел регистрацию, поскольку допустил ошибки в подписных листах. Впервые он был осужден в марте 1996 года. «Судим 05.03.1996 Кунгурским ГНС Пермской области по статье 259 УК РФ (Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), статья 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений), погашена 05.04.1997», — говорится на портале. В 1998 году Денежкин получил судимость за хулиганство, в 2000-м — за хулиганство с применением взрывчатых веществ. В октябре 2012 году он был признан виновным в растрате с использованием служебного положения. В марте его осудили за уклонение от уплаты налогов, но в августе судимость сняли: дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Последнюю судимость Денежкин получил в феврале 2022 года — ч. 2 статья 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». В ГАС «Выборы» указано, что Владимир Денежкин занимает пост замдиректора ООО «СК «Лидер». В СБИС утверждается, что с 19 июля 2024 года он работает там генеральным директором. Компания, 50% в которой принадлежит Наталье Денежкиной, занимается добычей камня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборы депутатов думы Березовского округа выдвинулся предприниматель Владимир Денежкин, у которого есть шесть судимостей. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». Все судимости Денежкина погашены. Он не прошел регистрацию, поскольку допустил ошибки в подписных листах. Впервые он был осужден в марте 1996 года. «Судим 05.03.1996 Кунгурским ГНС Пермской области по статье 259 УК РФ (Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), статья 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений), погашена 05.04.1997», — говорится на портале. В 1998 году Денежкин получил судимость за хулиганство, в 2000-м — за хулиганство с применением взрывчатых веществ. В октябре 2012 году он был признан виновным в растрате с использованием служебного положения. В марте его осудили за уклонение от уплаты налогов, но в августе судимость сняли: дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Последнюю судимость Денежкин получил в феврале 2022 года — ч. 2 статья 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». В ГАС «Выборы» указано, что Владимир Денежкин занимает пост замдиректора ООО «СК «Лидер». В СБИС утверждается, что с 19 июля 2024 года он работает там генеральным директором. Компания, 50% в которой принадлежит Наталье Денежкиной, занимается добычей камня.