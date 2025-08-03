Король Татищев и медведи-пешки: мастерица создала уникальные шахматы «Пермь Великая»

Пермский педагог Ольга Смородина получила Гран-при международного конкурса «Ветер перемен» за авторские шахматы «Пермь Великая», выполненные из натуральной глины. В своей работе она постаралась объединить историю и знаковые символы Пермского края.
«Мне захотелось в одной работе представить историю и достопримечательности любимого Пермского края. В конкурсе „Ветер перемен“, который проводит сайт „Страна Мастеров“, объединяющий любителей прикладного творчества, я участвовала в номинации „Связь времен“. В работе решила связать разные пермские символы», — рассказала педагог, сообщает сайт perm.aif.ru.
В состав шахматного набора вошли фигуры, каждая из которых отражает определенный образ, связанный с регионом. Король изображает основателя Перми Василия Татищева, королева — Хозяйку Медной горы, слоны — богатырей Полюда и Ветлана, давшие название горам на севере Прикамья. Коня заменяет филин — символ пермского звериного стиля, а ладью — балерина Пермского театра балета. Пешки представлены в виде медведей с предметами, символизирующими культурные и исторические особенности Прикамья. Все элементы набора выполнены в стиле Дивеевской глиняной игрушки.
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