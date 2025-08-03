03 августа 2025

Король Татищев и медведи-пешки: мастерица создала уникальные шахматы «Пермь Великая»

Перячка получила Гран-при международного конкурса за авторские шахматы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская мастерица сделала шахматы из натуральной глины
Пермская мастерица сделала шахматы из натуральной глины Фото:

Пермский педагог Ольга Смородина получила Гран-при международного конкурса «Ветер перемен» за авторские шахматы «Пермь Великая», выполненные из натуральной глины. В своей работе она постаралась объединить историю и знаковые символы Пермского края.

«Мне захотелось в одной работе представить историю и достопримечательности любимого Пермского края. В конкурсе „Ветер перемен“, который проводит сайт „Страна Мастеров“, объединяющий любителей прикладного творчества, я участвовала в номинации „Связь времен“. В работе решила связать разные пермские символы», — рассказала педагог, сообщает сайт perm.aif.ru.

В состав шахматного набора вошли фигуры, каждая из которых отражает определенный образ, связанный с регионом. Король изображает основателя Перми Василия Татищева, королева — Хозяйку Медной горы, слоны — богатырей Полюда и Ветлана, давшие название горам на севере Прикамья. Коня заменяет филин — символ пермского звериного стиля, а ладью — балерина Пермского театра балета. Пешки представлены в виде медведей с предметами, символизирующими культурные и исторические особенности Прикамья. Все элементы набора выполнены в стиле Дивеевской глиняной игрушки.

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Пермский педагог Ольга Смородина получила Гран-при международного конкурса «Ветер перемен» за авторские шахматы «Пермь Великая», выполненные из натуральной глины. В своей работе она постаралась объединить историю и знаковые символы Пермского края. «Мне захотелось в одной работе представить историю и достопримечательности любимого Пермского края. В конкурсе „Ветер перемен“, который проводит сайт „Страна Мастеров“, объединяющий любителей прикладного творчества, я участвовала в номинации „Связь времен“. В работе решила связать разные пермские символы», — рассказала педагог, сообщает сайт perm.aif.ru. В состав шахматного набора вошли фигуры, каждая из которых отражает определенный образ, связанный с регионом. Король изображает основателя Перми Василия Татищева, королева — Хозяйку Медной горы, слоны — богатырей Полюда и Ветлана, давшие название горам на севере Прикамья. Коня заменяет филин — символ пермского звериного стиля, а ладью — балерина Пермского театра балета. Пешки представлены в виде медведей с предметами, символизирующими культурные и исторические особенности Прикамья. Все элементы набора выполнены в стиле Дивеевской глиняной игрушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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