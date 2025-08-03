Громкие суды, картофельные махинации и пиратские корабли: топ-10 новостей Прикамья

На минувшей неделе в Прикамье произошло сразу несколько резонансных событий. Политическая жизнь региона активизировалась — завершилась регистрация кандидатов на выборы губернатора, а в кадровом составе произошли изменения: ушел в отставку дорожный управленец Дашкевич, а экс-глава ЦУРа возглавил Союз журналистов.
Не обошлось и без громких судебных решений: экс-сотрудники центра «Титан» получили реальные сроки, глава Кочевского округа остался под домашним арестом, а начальника колонии задержали за махинации с картофельными поставками. Особую огласку получило дело отчима, осужденного за жестокое избиение пасынка.
Трагический инцидент произошел с пермским гуманитарным грузом — его уничтожили дроны под Белгородом. На позитивной ноте в Осе завершился VIII фестиваль экстремальных видов спорта «БерингАкваФест», собравший рекордное количество участников и зрителей. Подробнее об этих и других значимых новостях минувшей недели — в материале URA.RU.
Завершилась регистрация кандидатов на выборы губернатора Пермского края
30 июля избирком завершил прием документов от претендентов на пост губернатора. Шесть кандидатов не смогли пройти регистрацию — преимущественно из-за нехватки подписей муниципальных депутатов.
Михаил Дьячков («Коммунисты России») принес четыре подписи из четырех муниципалитетов. При требовании — 48-50 из не менее, чем 33 территорий. Максим Гашев («Партия за справеливость!») смог собрать две подписи из двух округов. Самовыдвиженцы Егор Гилев и Александр Зимин — ни одной. Зимин сослался на то, что обзванивал депутатов, но никто не согласился.
Ранее URA.RU сообщало, что не смог пройти муниципальный фильтр кандидат от эсеров Вячеслав Лучников: он сдал 50 подписей, но всего из 28 территорий (а надо не меньше 33). Еще один кандидат, самовыдвиженец Александр Запивалов, вообще не подал документы на регистрацию.
Всего выдвинулось 11 человек. Это глава Прикамья Дмитрий Махонин (ЕР), пенсионерка Людмила Караваева (Партия пенсионеров) депутаты ЗС Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов (Новые люди), а также руководитель фонда «Добровольцы Донбаса» в Перми Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), Михаил Дьячков («Коммунисты России»), Максим Гашев («Партия за справедливость»), самовыдвиженцы Александр Зинин, Александр Запивалов и Егор Гилев. Выборы пройдут 12-14 сентября.
Пермский дорожный управленец Дашкевич ушел с поста
Анатолий Дашкевич покинул пост руководителя управления федеральных дорог «Прикамье» в связи с окончанием контракта. Его последний рабочий день пришелся на 31 июля.
Врио назначен Сергей Красильников. Дашкевич — опытный управленец: ранее работал в администрации Перми, курировал дорожное хозяйство и благоустройство, возглавлял «Пермавтодор» и Ucon Group. С 2013 по 2021 год был заместителем мэра.
Экс-глава ЦУРа возглавил пермский Союз журналистов
С 1 августа новым председателем пермского отделения Союза журналистов стал Алексей Бурков, шеф-редактор медиахолдинга «Магма», близкого к краевым властям. Он сменил Максима Пасютина, ушедшего с поста в мае 2025 года. Назначение утверждено на конференции организации.
Ранее в беседе с URA.RU Бурков подчеркивал, что намерен развивать те направления, которые сделал приоритетными Пасютин. По его словам, Дом журналиста должен стать «местом силы» для профессионального сообщества. До прихода в «Магму» Бурков работал начальником краевого ЦУРа.
Экс-сотрудники пермского центра «Титан» получили реальные сроки
Пермский краевой суд вынес приговор бывшим работникам реабилитационного центра «Титан». Они признаны виновными в похищении людей и организации преступного сообщества.
«Назначить им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Ашапов, Рамиль Димухаметов, Вячеслав Болкисев, Илья Крупнин, Сергей Шебеко приговорены к девяти годам заключения. Денис Клобуков получил 11 лет, Максим Миков — шесть лет, Сергей Швалев — десять лет, Андрей Рязанов — шесть лет и один месяц», — озвучил свое решение судья Пермского краевого суда Андрей Кузнецов.
Денис Клобуков занимал должность директора центра «Титан», Вячеслав Болкисев и Илья Ашапов были консультантами, Рамиль Димухаметов — программным руководителем, Андрей Крупнин был также сотрудником центра. Изначально по уголовному делу было задержано 10 человек, материалы некоторых из них были выделены в отдельное производство.
С 2019 по 2022 год сотрудники центра незаконно удерживали пациентов, лишали их связи с родственниками и оказывали медицинские услуги без лицензии. Некоторые пострадавшие подвергались физическому насилию.
Все осужденные находились под стражей с января 2022 года. Дело расследовалось почти 2,5 года с участием 37 потерпевших.
Глава Кочевского округа останется под домашним арестом
Пермский краевой суд отклонил апелляцию Александра Юркина и оставил его под домашним арестом. Единственное послабление — разрешение встречаться с адвокатом по месту содержания.
Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при закупке жилья для детей-сирот. По данным следствия, с 2018 по 2022 год он приобрел 46 квартир в Кочево на 50 млн рублей бюджетных средств, из которых только 19 были переданы сиротам.
При этом было установлено, что дома, в которых расположены выкупленные квартиры, не соответствуют установленным требованиям. В частности, были выявлены дефекты строительных конструкций и другие нарушения, свидетельствующие о непригодности этих объектов для проживания. Также были нарушены конкурсные процедуры.
Юркин просил заменить арест на подписку о невыезде, но суд счел эту меру недостаточной. Расследование продолжается.
Задержан начальник колонии за махинации с картофелем
Следователи задержали начальника ИК-39 в Краснокамске Михаила Репетуху и его бывшего заместителя по подозрению в злоупотреблении полномочиями при проведении закупок.
«Колония № 39 должна была поставлять картофель в другие исправительные учреждения. Чтобы определить подрядчика, нужно было провести электронный аукцион. Следователи выяснили, что те, кто подал наиболее выгодные заявки на аукцион были незаконно отклонены. Победителем оказался подрядчик, который фактически не возил картофель, овощи доставлялись силами колонии. В итоге предприниматель получил 580 тысяч рублей за услуги, которых не оказал», — пояснили в краевом СУ СК.
В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся допросы свидетелей и других лиц. В ближайшее время Репетухе и его заму изберут меру пресечения.
Отчим осужден за жестокое избиение пасынка
Свердловский районный суд Перми вынес приговор 34-летнему Евгению Овсюкову, признав его виновным в жестоком обращении с ребенком. Он приговорен к 5 годам строгого режима и обязал выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей.
В начале марта мужчина устроил расправу над своим 9-летним пасынком. Инцидент стал достоянием общественности после того, как камеры наблюдения зафиксировали, как окровавленный ребенок в слезах выбежал из дома и умолял прохожих о помощи.
На помощь избитому школьнику пришли прохожие. Они же вызвали скорую и не дали отчиму продолжать избиение ребенка.
Овсюкова задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его помещали в СИЗО.
Во время судебного заседания 28 июля стало известно, что Овсюков пинал девятилетнего пасынка за то, что тот отказывался ложиться спать. Так же мужчина бил ребенка по рукам и по затылку.
На прениях сторон мальчик называл отчима «папой». Он также заявил, что хочет видеть дома второго родителя.
В ходе следствия появились также вопросы к маме пострадавшего мальчика. Ее проверяют за халатность в воспитании ребенка.
Пермский гуманитарный груз уничтожен дронами ВСУ под Белгородом
31 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали грузовик с гуманитарной помощью из Пермского края. Автомобиль полностью сгорел, двое водителей получили ранения.
Инцидент произошел в Шебекинском округе после разгрузки груза в поселке Шамино. Первый удар пришелся по кабине, но водители успели выбежать и спрятаться в лесополосе. Последующие атаки полностью уничтожили машину.
У одного водителя медики извлекли осколок из глаза, у обоих диагностировали контузию и ушибы. Они отказались от госпитализации. Для их возвращения в Пермь уже выехал микроавтобус.
Груз предназначался жителям Белгородской и Курской областей. Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» заявил, что продолжит доставку помощи.
Звезда «Филадельфии» Мичков сыграл в хоккей с пермским губернатором
Хоккеист НХЛ Матвей Мичков, выступающий за «Филадельфию Флайерз», провел товарищеский матч с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Встреча прошла на местном льду, где когда-то начиналась карьера спортсмена.
Мичков, уроженец Кунгура, первые шаги в хоккее делал в местной спортивной секции, после чего продолжил обучение в пермском клубе «Молот». Сейчас хоккеист приехал в регион по личным обстоятельствам — на празднование юбилея бабушки.
Губернатор в своем telegram-канале назвал игру со звездой НХЛ особенной. Сам спортсмен неоднократно подчёркивал, что возвращение на родину дает ему дополнительную мотивацию и вдохновение.
Напомним, что в 2023 году Мичков подписал контракт с «Филадельфией», а до этого успешно выступал за сборную России, дебютировав в ее составе еще в 2021 году на Кубке Карьяла в Финляндии.
Заплыв на самодельных лодках
В Осе на фестивале экстремальных видов спорта «БерингАкваФест». Мероприятие установило новый рекорд посещаемости — за три дня его посетили свыше 15 тысяч человек.
Пик посещаемости пришелся на кульминационный день, когда 15 команд устроили заплыв на самодельных плавсредствах. Участники поразили зрителей креативными конструкциями: двухэтажные пиратские корабли, лодки из пластиковых бутылок и даже «яхта» с диваном. Особенно выделилось плавсредство из канистр и велосипеда.
Перед стартом все лодки проверяли на плавучесть, но не все смогли дойти до финиша. Фестиваль продолжился соревнованиями по пляжному волейболу, борьбе и заездами аквабайкеров.
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