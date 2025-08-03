03 августа 2025
02 августа 2025

Пермскому экс-следователю, осужденному за вооруженный дебош, не удалось освободиться

Пермскому экс-следователю Казанкину отказано в отмене приговора
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-следователю Казанкину отказано в отмене приговора за хулиганство
Экс-следователю Казанкину отказано в отмене приговора за хулиганство Фото:

Бывшему следователю Следственного комитета и адвокату Ивану Казанкину из Перми, осужденному за хулиганство с применением оружия, не удалось добиться освобождения. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 31 июля 2025 года оставил обвинительный приговор без изменений.

«Суд отказал Ивану Казанкину в отмене обвинительного приговора. За хулиганство с использованием охотничьего карабина „Тигр“ против гостей и сотрудников ночного клуба Shake Room, а также незаконный оборот боеприпасов его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в ИК-13 „Красная утка“ общего режима», — сообщает РБК Пермь.

Ранее осужденный за хулиганство с применением оружия бывший следователь СК Казанкин обжаловал приговор. Ленинский районный суд Перми 31 июля 2024 года признал его виновным по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов. В июне 2023 года Казанкин утроил дебош в ночном клубе Shake Room.

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Бывшему следователю Следственного комитета и адвокату Ивану Казанкину из Перми, осужденному за хулиганство с применением оружия, не удалось добиться освобождения. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 31 июля 2025 года оставил обвинительный приговор без изменений. «Суд отказал Ивану Казанкину в отмене обвинительного приговора. За хулиганство с использованием охотничьего карабина „Тигр“ против гостей и сотрудников ночного клуба Shake Room, а также незаконный оборот боеприпасов его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в ИК-13 „Красная утка“ общего режима», — сообщает РБК Пермь. Ранее осужденный за хулиганство с применением оружия бывший следователь СК Казанкин обжаловал приговор. Ленинский районный суд Перми 31 июля 2024 года признал его виновным по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов. В июне 2023 года Казанкин утроил дебош в ночном клубе Shake Room.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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