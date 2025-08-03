Пермскому экс-следователю, осужденному за вооруженный дебош, не удалось освободиться

Бывшему следователю Следственного комитета и адвокату Ивану Казанкину из Перми, осужденному за хулиганство с применением оружия, не удалось добиться освобождения. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 31 июля 2025 года оставил обвинительный приговор без изменений.
«Суд отказал Ивану Казанкину в отмене обвинительного приговора. За хулиганство с использованием охотничьего карабина „Тигр“ против гостей и сотрудников ночного клуба Shake Room, а также незаконный оборот боеприпасов его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в ИК-13 „Красная утка“ общего режима», — сообщает РБК Пермь.
Ранее осужденный за хулиганство с применением оружия бывший следователь СК Казанкин обжаловал приговор. Ленинский районный суд Перми 31 июля 2024 года признал его виновным по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов. В июне 2023 года Казанкин утроил дебош в ночном клубе Shake Room.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!