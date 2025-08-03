В Пермском крае 2 и 3 августа на территории Архитектурно-этнографического музея «Хохловка» состоялся фестиваль «На Хохловских холмах». Историко-реконструкторский фестиваль хорошо известен жителям и гостям края благодаря традиционному воссозданию рыцарских боев. Однако в этом году акцент был сделан на мирные аспекты быта: посетители познакомились с ремеслами и промыслами, обрядами и традициями.
В рамках мероприятия был организован самый продолжительный в мире театрализованный показ — артисты Театра-Театра инсценировали повседневную жизнь промышленников, занятых в солеваренной отрасли. В числе событий фестиваля — показ народной трагикомедии «Про жись» (г. Екатеринбург). Постановка, основанная на аудиоматериалах, собранных в ходе этнографических экспедиций по уральским деревням, воссоздала атмосферу прошлой жизни региона.
Кроме того, гости музея приняли участие в театрализованной реконструкции деятельности солеваренного завода: были продемонстрированы работа бригады соленосов, функционирование ремонтной мастерской, деловые переговоры купцов и процесс варки соли. На набережной музея был представлен исторический струг по образцу XVI века, а также проведена инсценировка «Прибытие Ермака». Здесь же состоялся мастер-класс по столярному делу от корабельного плотника, прошедший у Соляного амбара.
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