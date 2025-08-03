Крупнейшая птицефабрика Пермского края оформлена на новое юрлицо

Единственным владельцем птицефабрики «Комсомольская» (Кунгурский район, Пермский край) стало подмосковное ООО «ПРО Яйцо». Сведения об изменениях внесены в ЕГРЮЛ 30 июля 2025 года. Сделка проведена в рамках одной группы компаний.
«Единственным владельцем АО „Птицефабрика „Комсомольская“ стало ООО „ПРО Яйцо“. Сделки по продаже актива стороннему инвестору нет, речь идет о движении актива внутри одной группы. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 июля“, — передает „Коммерсант Прикамье“. Ранее предприятие принадлежало ЗПИФ „Агро Капитал“, который выступает учредителем ООО „ПРО Яйцо“.
Птицефабрика в последние годы активно модернизирует производство: первый этап обновления завершился вводом новых корпусов для 212 тысяч кур-несушек, а до конца 2025 года планируется завершить второй этап с инвестициями свыше 600 млн рублей. Предприятие остается крупнейшим производителем яиц в Прикамье. По итогам 2024 года оно получило многомиллиардную прибыль.
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