Пермяки рассказали о коми-пермяцком стиле на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

Делегация из Пермского края представила регион на всероссийском фестивале «Таврида.АРТ», который проходит в Крыму. В этом году участники из Прикамья сделали акцент на коми-пермяцком стиле и современных интерпретациях региональных традиций.
«Фестиваль многонациональный, поэтому мы остановились на современности, но немного интерпретировали ее. Наши костюмы приурочены к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Также мы отразили историю про Пермское море», — рассказала глава делегации Мария Катаева, передает РБК Пермь.
В составе делегации от Пермского края 35 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляют творческие профессии, молодежные организации и инициативные группы Пермского края.
Ранее стало известно, что пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». Сеть включает более 60 площадок из 35 регионов России. Это часть федерального проекта «Молодежь России», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми считают, что это позволит расширить перечень направлений работы резиденции.
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