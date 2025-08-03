На СВО погиб житель Пермского края Эдуард Максимов

Прощание с погибшим состоится 4 августа во Дворце культуры и спорта поселка Уральский
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Эдуард Максимов. Об этом сообщила мэрия Нытвенского муниципального округа.
«Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Эдуарда Максимова. Подвиг и мужество уроженца поселка Уральский навсегда останутся в памяти земляков», — написала администрация округа в соцсети «ВКонтакте».
Подробности и место гибели военнослужащего не раскрываются. Прощание с погибшим состоится 4 августа во Дворце культуры и спорта поселка Уральский. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00, гражданская панихида состоится в 11:00.
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