03 августа 2025

На СВО погиб житель Пермского края Эдуард Максимов

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Прощание с погибшим состоится 4 августа во Дворце культуры и спорта поселка Уральский
Прощание с погибшим состоится 4 августа во Дворце культуры и спорта поселка Уральский Фото:

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Эдуард Максимов. Об этом сообщила мэрия Нытвенского муниципального округа.

«Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Эдуарда Максимова. Подвиг и мужество уроженца поселка Уральский навсегда останутся в памяти земляков», — написала администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Подробности и место гибели военнослужащего не раскрываются. Прощание с погибшим состоится 4 августа во Дворце культуры и спорта поселка Уральский. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00, гражданская панихида состоится в 11:00.

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Эдуард Максимов. Об этом сообщила мэрия Нытвенского муниципального округа. «Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Эдуарда Максимова. Подвиг и мужество уроженца поселка Уральский навсегда останутся в памяти земляков», — написала администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Подробности и место гибели военнослужащего не раскрываются. Прощание с погибшим состоится 4 августа во Дворце культуры и спорта поселка Уральский. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00, гражданская панихида состоится в 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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