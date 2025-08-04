Полиция ХМАО поймала курьера из Перми с килограммом наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курьеру заключен под стражу, ему грозит от 15 лет лишения свободы
Курьеру заключен под стражу, ему грозит от 15 лет лишения свободы Фото:

В Сургутском районе следователи передали в суд дело на курьера из Перми, которого полиция поймала с килограммом наркотиков летом 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«На 49 километре автодороги „Нефтеюганск — Сургут“ полицейские остановили автомобиль „Форд Мондео“ под управлением 57-летнего жителя Перми. По оперативной информации, в автомобиле перевозились наркотические вещества. В ходе досмотра транспортного средства информация подтвердилась: в спинке сиденья был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Курьер забрал партию наркотиков из Санкт-Петербурга и должен был привезти их в Югру для распространения через «закладки». Однако был задержан силовиками на трассе. В отношении пермяка возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта». Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного. Фигурант заключен под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе следователи передали в суд дело на курьера из Перми, которого полиция поймала с килограммом наркотиков летом 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «На 49 километре автодороги „Нефтеюганск — Сургут“ полицейские остановили автомобиль „Форд Мондео“ под управлением 57-летнего жителя Перми. По оперативной информации, в автомобиле перевозились наркотические вещества. В ходе досмотра транспортного средства информация подтвердилась: в спинке сиденья был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом», — сообщается в telegram-канале ведомства. Курьер забрал партию наркотиков из Санкт-Петербурга и должен был привезти их в Югру для распространения через «закладки». Однако был задержан силовиками на трассе. В отношении пермяка возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта». Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного. Фигурант заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...