Полиция ХМАО поймала курьера из Перми с килограммом наркотиков

В Сургутском районе следователи передали в суд дело на курьера из Перми, которого полиция поймала с килограммом наркотиков летом 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«На 49 километре автодороги „Нефтеюганск — Сургут“ полицейские остановили автомобиль „Форд Мондео“ под управлением 57-летнего жителя Перми. По оперативной информации, в автомобиле перевозились наркотические вещества. В ходе досмотра транспортного средства информация подтвердилась: в спинке сиденья был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Курьер забрал партию наркотиков из Санкт-Петербурга и должен был привезти их в Югру для распространения через «закладки». Однако был задержан силовиками на трассе. В отношении пермяка возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта». Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного. Фигурант заключен под стражу.
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