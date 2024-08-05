Тобольск уходит под воду из-за неисправных ливневок. Фото

06 августа 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Тобольские улицы затопило после обильных дождей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) жители жалуются на затопленные улицы и тротуары после обильных дождей. Фото и видео затопленного города выкладывают подписчики паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Сами жители считают, что вся проблема в ливневой канализации. «Сколько лет живу в седьмом микрорайоне, да подтапливало дорогу, но что бы так топило — это второй год так. Дожди были и сильнее до этого, в чем же причина?» — написала Татьяна Суслова. Жители предполагают, что вино тому ливневые канализации. «Первый год такое, но самое интересное, что это после того как спецмашины ездили по городу и чистили сливы. Как так получилось?» — написала Ольга Плеханова. В администрации города агентству сообщили, что ливневые канализации с большим потоком воды справляются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидаются сильные дожди 7 августа. В Тобольске под воду уходят автобусы и машины ВК «Типичный Тобольск» Микрорайоны Тобольска уходят под воду ВК «Типичный Тобольск» Жители Тобольска ходят по колено в воде ВК «Типичный Тобольск» Жители Тобольска не понимают в чем причина, но предполагают,что вино тому неисправные ливневки ВК «Типичный Тобольск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) жители жалуются на затопленные улицы и тротуары после обильных дождей. Фото и видео затопленного города выкладывают подписчики паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Сами жители считают, что вся проблема в ливневой канализации. «Сколько лет живу в седьмом микрорайоне, да подтапливало дорогу, но что бы так топило — это второй год так. Дожди были и сильнее до этого, в чем же причина?» — написала Татьяна Суслова. Жители предполагают, что вино тому ливневые канализации. «Первый год такое, но самое интересное, что это после того как спецмашины ездили по городу и чистили сливы. Как так получилось?» — написала Ольга Плеханова. В администрации города агентству сообщили, что ливневые канализации с большим потоком воды справляются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидаются сильные дожди 7 августа.