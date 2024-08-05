05 августа 2024

Тобольск уходит под воду из-за неисправных ливневок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль
Тобольские улицы затопило после обильных дождей Фото:

В Тобольске (Тюменская область) жители жалуются на затопленные улицы и тротуары после обильных дождей. Фото и видео затопленного города выкладывают подписчики паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Сами жители считают, что вся проблема в ливневой канализации.

«Сколько лет живу в седьмом микрорайоне, да подтапливало дорогу, но что бы так топило — это второй год так. Дожди были и сильнее до этого, в чем же причина?» — написала Татьяна Суслова. Жители предполагают, что вино тому ливневые канализации. «Первый год такое, но самое интересное, что это после того как спецмашины ездили по городу и чистили сливы. Как так получилось?» — написала Ольга Плеханова.

В администрации города агентству сообщили, что ливневые канализации с большим потоком воды справляются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидаются сильные дожди 7 августа.

В Тобольске под воду уходят автобусы и машины
В Тобольске под воду уходят автобусы и машины
Микрорайоны Тобольска уходят под воду
Микрорайоны Тобольска уходят под воду
Жители Тобольска ходят по колено в воде
Жители Тобольска ходят по колено в воде
Жители Тобольска не понимают в чем причина, но предполагают,что вино тому неисправные ливневки
Жители Тобольска не понимают в чем причина, но предполагают,что вино тому неисправные ливневки

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В Тобольске (Тюменская область) жители жалуются на затопленные улицы и тротуары после обильных дождей. Фото и видео затопленного города выкладывают подписчики паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Сами жители считают, что вся проблема в ливневой канализации. «Сколько лет живу в седьмом микрорайоне, да подтапливало дорогу, но что бы так топило — это второй год так. Дожди были и сильнее до этого, в чем же причина?» — написала Татьяна Суслова. Жители предполагают, что вино тому ливневые канализации. «Первый год такое, но самое интересное, что это после того как спецмашины ездили по городу и чистили сливы. Как так получилось?» — написала Ольга Плеханова. В администрации города агентству сообщили, что ливневые канализации с большим потоком воды справляются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидаются сильные дожди 7 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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