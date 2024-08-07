07 августа 2024

В Пермском крае взлетели цены на бензин

В Пермском крае бензин и дизельное топливо подорожали на 21 копейку
© Служба новостей «URA.RU»
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Заправлять машину стало еще дороже
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В Перми на 21 копейку выросли цены на автомобильный бензин и дизельное топливо. Больше всего подорожала марка АИ-98 и выше. За литр этого бензина на пермских заправках придется заплатить на 50 копеек больше, чем неделей ранее. Такие данные следуют из отчета «Росстата» за период с 30 июля по 5 августа.

«За период с 30 июля по 5 августа 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации. В Перми бензин марки АИ-92 стал стоить 53,3 рубля, АИ-95 — 58,01 рубля, АИ-98 и выше — 73,64 рубля. Прирост составил 15, 17 и 50 копеек соответственно», — сказано в сообщении.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 20 копеек. Его цена за литр достигла 67,26 рубля. 

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В Перми на 21 копейку выросли цены на автомобильный бензин и дизельное топливо. Больше всего подорожала марка АИ-98 и выше. За литр этого бензина на пермских заправках придется заплатить на 50 копеек больше, чем неделей ранее. Такие данные следуют из отчета «Росстата» за период с 30 июля по 5 августа. «За период с 30 июля по 5 августа 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации. В Перми бензин марки АИ-92 стал стоить 53,3 рубля, АИ-95 — 58,01 рубля, АИ-98 и выше — 73,64 рубля. Прирост составил 15, 17 и 50 копеек соответственно», — сказано в сообщении. Дизельное топливо за неделю подорожало на 20 копеек. Его цена за литр достигла 67,26 рубля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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