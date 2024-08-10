Переживший инфаркт Куклачев вернулся к спектаклям

Российский артист цирка Юрий Куклачев пережил обширный инфаркт. После месяцев восстановления он объявил о желании вернуться к спектаклям в Театре кошек в Москве.
«В настоящее время Куклачев активно восстанавливается: регулярно гуляет на улице, делает зарядку и молится. Также дрессировщик вернулся к репетициям, но на сцене с кошками пока не появляется», — передает Life.ru. По словам сына артиста, Куклачев полноценно сможет выступать только ближе к ноябрю. Пока он только встречает на входе детей и играет с ними до начала спектакля.
Куклачев также сообщил о состоянии своего здоровья. Он отметил, что благодаря молитвам и чудесным врачам столичной больницы его показатели сейчас в норме.
Дрессировщику стало плохо с сердцем на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. Медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию. Позже сын Дмитрий сообщил, что его знаменитый отец находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. В мае артиста выписали из больницы.
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Российский артист цирка Юрий Куклачев пережил обширный инфаркт. После месяцев восстановления он объявил о желании вернуться к спектаклям в Театре кошек в Москве. «В настоящее время Куклачев активно восстанавливается: регулярно гуляет на улице, делает зарядку и молится. Также дрессировщик вернулся к репетициям, но на сцене с кошками пока не появляется», — передает Life.ru. По словам сына артиста, Куклачев полноценно сможет выступать только ближе к ноябрю. Пока он только встречает на входе детей и играет с ними до начала спектакля. Куклачев также сообщил о состоянии своего здоровья. Он отметил, что благодаря молитвам и чудесным врачам столичной больницы его показатели сейчас в норме. Дрессировщику стало плохо с сердцем на юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. Медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию. Позже сын Дмитрий сообщил, что его знаменитый отец находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. В мае артиста выписали из больницы.