Скончались от алкоголя, купленного в «веселом гараже»: что известно об отравлении нижегородцев суррогатом

Нижегородцы отравились алкоголем в Нижегородской области, пятеро погибли
В Нижегородской области произошла трагедия с суррогатным алкоголем
Отравление суррогатным алкоголем в Нижегородской области

Пять жителей города Балахна (Нижегородская область) скончались, по предварительным данным, отравившись суррогатным алкоголем. Двое из них умерли еще до приезда скорой помощи, еще трое погибли по дороге в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обо всем, что известно о трагедии к текущему моменту — читайте в материале URA.RU.

Массовое отравление

По предварительным сведениям, в результате отравления суррогатным алкоголем в городе Балахна Нижегородской области погибли пять человек. Трагедия произошла в одном из жилых домов на улице Чапаева. Двое пострадавших скончались до прибытия медицинских сотрудников, еще трое умерли во время транспортировки в больницу. На месте происшествия работают следственные органы, которые выясняют все детали случившегося, сообщает telegram-канал «112».

Одного из пострадавших успели опросить 

Один из пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем был допрошен следователями буквально за несколько минут до своей смерти. Потерпевший успел предоставить сотрудникам следствия подробную информацию о событиях прошедшего вечера. Однако вскоре после беседы с правоохранителями его состояние резко ухудшилось, и спасти мужчину медикам не удалось.

Версия следствия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с отравлением пяти жителей города Балахны суррогатным алкоголем. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону, расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 августа 2025 года трое мужчин и одна женщина были госпитализированы в медицинское учреждение города Балахны с признаками отравления спиртосодержащей продукцией. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, все четверо скончались. Еще один мужчина умер в своей квартире на улице Чапаева в том же городе.

В рамках расследования принимаются меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и личность производителя. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос свидетелей. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления.

Где погибшие взяли суррогат

По предварительным данным, напиток был приобретен у местных самодельщиков, которые изготавливали алкоголь в так называемом «веселом гараже» на улице Чапаева в Балахне. Группа, в которую входили люди в возрасте от 31 до 67 лет, собралась для празднования Дня города. 

Первый летальный исход был зафиксирован на месте происшествия около пяти часов вечера накануне, спустя час скончалась супруга погибшего уже в больнице. Аналогичная ситуация повторилась сегодня: один из мужчин умер утром в общежитии, еще двое скончались в медицинском учреждении.

