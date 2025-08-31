Скончались от алкоголя, купленного в «веселом гараже»: что известно об отравлении нижегородцев суррогатом

Пять жителей города Балахна (Нижегородская область) скончались, по предварительным данным, отравившись суррогатным алкоголем. Двое из них умерли еще до приезда скорой помощи, еще трое погибли по дороге в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обо всем, что известно о трагедии к текущему моменту — читайте в материале URA.RU.
Массовое отравление
По предварительным сведениям, в результате отравления суррогатным алкоголем в городе Балахна Нижегородской области погибли пять человек. Трагедия произошла в одном из жилых домов на улице Чапаева. Двое пострадавших скончались до прибытия медицинских сотрудников, еще трое умерли во время транспортировки в больницу. На месте происшествия работают следственные органы, которые выясняют все детали случившегося, сообщает telegram-канал «112».
Одного из пострадавших успели опросить
Один из пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем был допрошен следователями буквально за несколько минут до своей смерти. Потерпевший успел предоставить сотрудникам следствия подробную информацию о событиях прошедшего вечера. Однако вскоре после беседы с правоохранителями его состояние резко ухудшилось, и спасти мужчину медикам не удалось.
Версия следствия
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с отравлением пяти жителей города Балахны суррогатным алкоголем. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону, расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, в ночь с 30 на 31 августа 2025 года трое мужчин и одна женщина были госпитализированы в медицинское учреждение города Балахны с признаками отравления спиртосодержащей продукцией. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, все четверо скончались. Еще один мужчина умер в своей квартире на улице Чапаева в том же городе.
В рамках расследования принимаются меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и личность производителя. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос свидетелей. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления.
Где погибшие взяли суррогат
По предварительным данным, напиток был приобретен у местных самодельщиков, которые изготавливали алкоголь в так называемом «веселом гараже» на улице Чапаева в Балахне. Группа, в которую входили люди в возрасте от 31 до 67 лет, собралась для празднования Дня города.
Первый летальный исход был зафиксирован на месте происшествия около пяти часов вечера накануне, спустя час скончалась супруга погибшего уже в больнице. Аналогичная ситуация повторилась сегодня: один из мужчин умер утром в общежитии, еще двое скончались в медицинском учреждении.
