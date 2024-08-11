Смирнов: в Курской области уничтожили три ракеты ВСУ

Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских бойцов за хорошую работу и попросил курян не подходить к окнам, так как отбой ракетной опасности пока не объявлен. Сейчас в Курске работает ПВО.
По данным The Times, Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области. Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к границе.
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Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских бойцов за хорошую работу и попросил курян не подходить к окнам, так как отбой ракетной опасности пока не объявлен. Сейчас в Курске работает ПВО. По данным The Times, Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области. Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к границе.