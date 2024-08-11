11 августа 2024

Смирнов: в Курской области уничтожили три ракеты ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, нато, сша, пво, patriot,  stock, пэтриот
В Курске работает ПВО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских бойцов за хорошую работу и попросил курян не подходить к окнам, так как отбой ракетной опасности пока не объявлен. Сейчас в Курске работает ПВО.

По данным The Times, Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области. Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к границе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских бойцов за хорошую работу и попросил курян не подходить к окнам, так как отбой ракетной опасности пока не объявлен. Сейчас в Курске работает ПВО. По данным The Times, Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области. Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...