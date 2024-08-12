12 августа 2024

В Курганской области картофель и капуста подорожали на 40 процентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Картофель вырос в цене за месяц
Картофель вырос в цене за месяц Фото:

За месяц в Курганской области на 39,8% подорожал картофель и на 37,3% белокочанная капуста. Об этом пишет Свердловскстат.

«Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров. На конец июля 2024 года, в процентах к предыдущему месяцу: картофель подорожал на 39,8%, капуста белокочанная свежая — 37,3%», — сообщает Свердловскстат.

Также на 9,2% выросло в цене какао, рыба живая и охлажденная на 8,4%, морковь на 8,1%. Поднялись цены и на сахар-песок, пшено, репчатый лук и манную крупу. За тот же период стали дешевле на 7,8% свежие огурцы, свежие помидоры на 6,7%. Снизилась цена и на чеснок, специи, куриные яйца, бананы, неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку. Также Свердловскстат сравнил общие показатели. На продовольственные и не продовольственные товары цены изменились менее чем на 1%, а на услуги цена выросла на 3,28%.

Ранее URA.RU писало, что за неделю в Курганской области наблюдалось снижение цен на огурцы на 15%, средняя стоимость которых составила 116,9 рублей за килограмм. Цены на другие продукты, включая капусту, помидоры и колбасные изделия, показали рост. 

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За месяц в Курганской области на 39,8% подорожал картофель и на 37,3% белокочанная капуста. Об этом пишет Свердловскстат. «Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров. На конец июля 2024 года, в процентах к предыдущему месяцу: картофель подорожал на 39,8%, капуста белокочанная свежая — 37,3%», — сообщает Свердловскстат. Также на 9,2% выросло в цене какао, рыба живая и охлажденная на 8,4%, морковь на 8,1%. Поднялись цены и на сахар-песок, пшено, репчатый лук и манную крупу. За тот же период стали дешевле на 7,8% свежие огурцы, свежие помидоры на 6,7%. Снизилась цена и на чеснок, специи, куриные яйца, бананы, неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку. Также Свердловскстат сравнил общие показатели. На продовольственные и не продовольственные товары цены изменились менее чем на 1%, а на услуги цена выросла на 3,28%. Ранее URA.RU писало, что за неделю в Курганской области наблюдалось снижение цен на огурцы на 15%, средняя стоимость которых составила 116,9 рублей за килограмм. Цены на другие продукты, включая капусту, помидоры и колбасные изделия, показали рост. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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