В Курганской области картофель и капуста подорожали на 40 процентов

За месяц в Курганской области на 39,8% подорожал картофель и на 37,3% белокочанная капуста. Об этом пишет Свердловскстат.
«Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров. На конец июля 2024 года, в процентах к предыдущему месяцу: картофель подорожал на 39,8%, капуста белокочанная свежая — 37,3%», — сообщает Свердловскстат.
Также на 9,2% выросло в цене какао, рыба живая и охлажденная на 8,4%, морковь на 8,1%. Поднялись цены и на сахар-песок, пшено, репчатый лук и манную крупу. За тот же период стали дешевле на 7,8% свежие огурцы, свежие помидоры на 6,7%. Снизилась цена и на чеснок, специи, куриные яйца, бананы, неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку. Также Свердловскстат сравнил общие показатели. На продовольственные и не продовольственные товары цены изменились менее чем на 1%, а на услуги цена выросла на 3,28%.
Ранее URA.RU писало, что за неделю в Курганской области наблюдалось снижение цен на огурцы на 15%, средняя стоимость которых составила 116,9 рублей за килограмм. Цены на другие продукты, включая капусту, помидоры и колбасные изделия, показали рост.
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