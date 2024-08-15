В центре Кургана столкнулись УАЗ и Chevrolet

Иномарка, по словам очевидца, не подлежит восстановлению
В Кургане вечером 15 августа столкнулись УАЗ и Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке Куйбышева — Ленина, рассказал URA.RU очевидец.
«На перекрестке Куйбышева — Ленина произошла авария. Столкнулись УАЗ и Chevrolet», — пояснил собеседник информационного агентства.
К месту ДТП прибыли специалисты МЧС. Редакция URA.RU направила запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
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