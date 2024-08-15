В центре Кургана столкнулись УАЗ и Chevrolet

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Иномарка, по словам очевидца, не подлежит восстановлению Фото:

В Кургане вечером 15 августа столкнулись УАЗ и Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке Куйбышева — Ленина, рассказал URA.RU очевидец.

«На перекрестке Куйбышева — Ленина произошла авария. Столкнулись УАЗ и Chevrolet», — пояснил собеседник информационного агентства.

К месту ДТП прибыли специалисты МЧС. Редакция URA.RU направила запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

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В Кургане вечером 15 августа столкнулись УАЗ и Chevrolet. ДТП произошло на перекрестке Куйбышева — Ленина, рассказал URA.RU очевидец. «На перекрестке Куйбышева — Ленина произошла авария. Столкнулись УАЗ и Chevrolet», — пояснил собеседник информационного агентства. К месту ДТП прибыли специалисты МЧС. Редакция URA.RU направила запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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