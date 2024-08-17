Израиль ликвидировал командира спецбатальона «Хезболлы»

17 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

ВВС Израиля ликвидировали командира спецбатальона «Радван» Хуссейна Ибрагима Кассеба, заявил ЦАХАЛ Фото: Министерство обороны Израиля ВВС Израиля ликвидировали командира спецбатальона «Радван» Хуссейна Ибрагима Кассеба, находящегося в составе военизированного ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил ЦАХАЛ — армия обороны страны. «Сегодня в районе города Сур ВВС Израиля ликвидировали Хуссейна Ибрагима Кассеба, командира сил «Радван» в составе «Хезболлы», — говорится в telegram -канале ЦАХАЛа. Ликвидация произошла в районе города Тиры. В 2023 году Израиль атаковал Сектор Газа, который де-юре является частью частично признанной Палестины. Израильская армия и «Хезболла» обмениваются обстрелами, что приводит к эвакуации гражданских с обеих сторон: на юге Ливана около 100 тысяч человек покинули свои дома, а на севере Израиля — 80 тысяч. Конфликт обострился после израильского удара по Бейруту, в результате которого погиб один из лидеров «Хезболлы» Фуад Шукр. Также Израиль, поддерживаемый США, ликвидировал лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после атаки в Тегеране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВВС Израиля ликвидировали командира спецбатальона «Радван» Хуссейна Ибрагима Кассеба, находящегося в составе военизированного ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил ЦАХАЛ — армия обороны страны. «Сегодня в районе города Сур ВВС Израиля ликвидировали Хуссейна Ибрагима Кассеба, командира сил «Радван» в составе «Хезболлы», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛа. Ликвидация произошла в районе города Тиры. В 2023 году Израиль атаковал Сектор Газа, который де-юре является частью частично признанной Палестины. Израильская армия и «Хезболла» обмениваются обстрелами, что приводит к эвакуации гражданских с обеих сторон: на юге Ливана около 100 тысяч человек покинули свои дома, а на севере Израиля — 80 тысяч. Конфликт обострился после израильского удара по Бейруту, в результате которого погиб один из лидеров «Хезболлы» Фуад Шукр. Также Израиль, поддерживаемый США, ликвидировал лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после атаки в Тегеране.