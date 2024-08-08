CNN: «Хезболла» может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана

08 августа 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Ливанская группировка надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни, передает CNN Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense Шиитское движение «Хезболлах» может самостоятельно осуществить нападение на Израиль, не согласовывая свои действия с Ираном. Об этом сообщают источники, знакомые с разведданными. «Все больше кажется, что „Хезболлах“ может нанести удар по Израилю вне зависимости от того, каковы могут быть намерения у Ирана. Ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни», — передает данные источников американский телеканал CNN. Обострение ситуации на израильско-ливанской границе продолжается с начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Как сообщается, израильская армия и бойцы «Хезболлах» регулярно обмениваются обстрелами, что приводит к массовой эвакуации гражданских лиц с обеих сторон. Ливанское Министерство иностранных дел подтверждает, что из-за израильских обстрелов около 100 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов на юге Ливана. С израильской стороны также сообщается о значительном количестве вынужденных переселенцев — около 80 тысяч жителей севера страны. Эскалация конфликта между «Хезболлах» и Израилем усугубилась после заявления лидера движения Хасана Насраллы о переходе на новый уровень борьбы в ответ на удар по Бейруту и гибель командира Фуада Шукра. Палестинское движение ХАМАС также потеряло своего лидера Исмаила Хании в результате атаки в Тегеране. Израиль признал ответственность за покушение на Шукра, обвиняемого в обстреле Голанских высот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шиитское движение «Хезболлах» может самостоятельно осуществить нападение на Израиль, не согласовывая свои действия с Ираном. Об этом сообщают источники, знакомые с разведданными. «Все больше кажется, что „Хезболлах“ может нанести удар по Израилю вне зависимости от того, каковы могут быть намерения у Ирана. Ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни», — передает данные источников американский телеканал CNN. Обострение ситуации на израильско-ливанской границе продолжается с начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Как сообщается, израильская армия и бойцы «Хезболлах» регулярно обмениваются обстрелами, что приводит к массовой эвакуации гражданских лиц с обеих сторон. Ливанское Министерство иностранных дел подтверждает, что из-за израильских обстрелов около 100 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов на юге Ливана. С израильской стороны также сообщается о значительном количестве вынужденных переселенцев — около 80 тысяч жителей севера страны. Эскалация конфликта между «Хезболлах» и Израилем усугубилась после заявления лидера движения Хасана Насраллы о переходе на новый уровень борьбы в ответ на удар по Бейруту и гибель командира Фуада Шукра. Палестинское движение ХАМАС также потеряло своего лидера Исмаила Хании в результате атаки в Тегеране. Израиль признал ответственность за покушение на Шукра, обвиняемого в обстреле Голанских высот.