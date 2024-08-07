WP: Израиль сразу же отчитался США по убийству главы политбюро ХАМАС

07 августа 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Израиль признал свою причастность к убийству Хании, чиновники Белого дома были в негодовании, пишет WP Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская сторона после смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране сразу же сообщила чиновникам в США о своей причастности к произошедшему. Об этом пишет газета Washington Post. «Несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по поводу убийства Хании, он сразу же сообщил чиновникам США о том, что несет за это ответственность», — говорится в материале . Отмечается, что чиновники Белого дома с негодованием и удивлением отреагировали на смерть Хании. Они также увидели в этом серьезный откат по попыткам добиться прекращения огня в Палестине. Исмаил Хании был убит Израилем при поддержке США, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Выстрел был сделан из снаряда малой дальности. Вместо убитого Исмаила Хании на пост главы политбюро ХАМАС был выбран Яхья Синвар. Также новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль ответит за смерть Хании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская сторона после смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране сразу же сообщила чиновникам в США о своей причастности к произошедшему. Об этом пишет газета Washington Post. «Несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по поводу убийства Хании, он сразу же сообщил чиновникам США о том, что несет за это ответственность», — говорится в материале. Отмечается, что чиновники Белого дома с негодованием и удивлением отреагировали на смерть Хании. Они также увидели в этом серьезный откат по попыткам добиться прекращения огня в Палестине. Исмаил Хании был убит Израилем при поддержке США, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Выстрел был сделан из снаряда малой дальности. Вместо убитого Исмаила Хании на пост главы политбюро ХАМАС был выбран Яхья Синвар. Также новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль ответит за смерть Хании.