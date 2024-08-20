Госдолг Свердловской области стал одним из крупнейших в России

Госдолг Свердловской области вырос до 104,7 млрд рублей

21 августа 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Свердловская область занимает шестое место в списке должников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдолг Свердловской области за последний месяц увеличился на 1,2 млрд и достиг отметки в 104,7 млрд рублей. Таким образом регион занял шестое место среди самых крупных должников России. Информацию об этом публикует Министерство финансов РФ. «Еще в июле госдолг Свердловской области составлял 103,5 млрд рублей, сейчас показатель достиг 104,7 млрд», — приводит данные ведомство. Среди регионов-должников также есть Московская область (253,7 млрд), Москва (167,2 млрд), Нижегородская область (150,7 млрд), Татарстан (122,8 млрд) и Красноярский край (117,7 млрд). Региону простят 47,6 млрд рублей государственного долга по бюджетным кредитам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в феврале 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдолг Свердловской области за последний месяц увеличился на 1,2 млрд и достиг отметки в 104,7 млрд рублей. Таким образом регион занял шестое место среди самых крупных должников России. Информацию об этом публикует Министерство финансов РФ. «Еще в июле госдолг Свердловской области составлял 103,5 млрд рублей, сейчас показатель достиг 104,7 млрд», — приводит данные ведомство. Среди регионов-должников также есть Московская область (253,7 млрд), Москва (167,2 млрд), Нижегородская область (150,7 млрд), Татарстан (122,8 млрд) и Красноярский край (117,7 млрд). Региону простят 47,6 млрд рублей государственного долга по бюджетным кредитам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в феврале 2024 года.