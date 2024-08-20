20 августа 2024

В тюменских селах появятся новые дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас асфальт укладывают в деревне Ушакова
Сейчас асфальт укладывают в деревне Ушакова Фото:

В поселениях Тюменской области обустраивают новые дороги, по нацпроекту планируется обновить 170 объектов. Об этом написал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. 

«В целом по Тюменской области только по нацпроекту дорожники обновят 170 объектов. Больше половины — уже готовы. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км», — сообщил губернатор.

Как отметил Моор, по проекту «Безопасные качественные дороги» сейчас создают улицы в деревне Ушакова. Все работы планируют завершить к концу недели.

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В поселениях Тюменской области обустраивают новые дороги, по нацпроекту планируется обновить 170 объектов. Об этом написал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.  «В целом по Тюменской области только по нацпроекту дорожники обновят 170 объектов. Больше половины — уже готовы. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км», — сообщил губернатор. Как отметил Моор, по проекту «Безопасные качественные дороги» сейчас создают улицы в деревне Ушакова. Все работы планируют завершить к концу недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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