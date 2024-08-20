В тюменских селах появятся новые дороги

Сейчас асфальт укладывают в деревне Ушакова
В поселениях Тюменской области обустраивают новые дороги, по нацпроекту планируется обновить 170 объектов. Об этом написал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.
«В целом по Тюменской области только по нацпроекту дорожники обновят 170 объектов. Больше половины — уже готовы. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км», — сообщил губернатор.
Как отметил Моор, по проекту «Безопасные качественные дороги» сейчас создают улицы в деревне Ушакова. Все работы планируют завершить к концу недели.
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