21 августа 2024

В Киеве заявили о возможных переговорах с Россией этой осенью

Kyiv Independent: Украина готовит почву для переговоров с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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О готовности к переговорам с Россией сообщил близкий к Зеленскому источник
О готовности к переговорам с Россией сообщил близкий к Зеленскому источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев готов к мирным переговорам с Россией осенью текущего года. Об этом СМИ сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Украина стремится „начать переговоры с Россией“ и провести беседы об обмене пленными по принципу „все на всех“, продовольственной безопасности и ядерной безопасности.», — пишет Kyiv Independent. 

Переговоров, на которых Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом сообщил ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя текущую ситуацию в Курской области.

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Киев готов к мирным переговорам с Россией осенью текущего года. Об этом СМИ сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Украина стремится „начать переговоры с Россией“ и провести беседы об обмене пленными по принципу „все на всех“, продовольственной безопасности и ядерной безопасности.», — пишет Kyiv Independent.  Переговоров, на которых Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом сообщил ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя текущую ситуацию в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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