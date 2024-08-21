Киев готов к мирным переговорам с Россией осенью текущего года. Об этом СМИ сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Украина стремится „начать переговоры с Россией“ и провести беседы об обмене пленными по принципу „все на всех“, продовольственной безопасности и ядерной безопасности.», — пишет Kyiv Independent.
Переговоров, на которых Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом сообщил ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя текущую ситуацию в Курской области.
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