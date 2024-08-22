Ученые нашли прямую связь между раком и интервальным голоданием

Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. Об этом сообщили ученые из Массачусетского технологического института.
«Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки», — пишет Mail.Online со ссылкой на исследование ученых. Такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы.
Также в исследовании был тест на мышечные ткани, где при интервальном голодании был высокий риск образования предраковых опухолей. При такой голодающей диете клетки кишечника становятся активными и провоцируют мутации, которые могут вызывать рак.
Ранее сообщалось, что интервальное голодание нарушает работу сердца. В результате голодания при похудении у человека повышается нагрузка на печень, замедляются обменные процессы и организм начинает питаться собственными тканями, что сильно нарушает работу сердца.
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Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. Об этом сообщили ученые из Массачусетского технологического института. «Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки», — пишет Mail.Online со ссылкой на исследование ученых. Такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы. Также в исследовании был тест на мышечные ткани, где при интервальном голодании был высокий риск образования предраковых опухолей. При такой голодающей диете клетки кишечника становятся активными и провоцируют мутации, которые могут вызывать рак. Ранее сообщалось, что интервальное голодание нарушает работу сердца. В результате голодания при похудении у человека повышается нагрузка на печень, замедляются обменные процессы и организм начинает питаться собственными тканями, что сильно нарушает работу сердца.