Ученые нашли прямую связь между раком и интервальным голоданием

Ученые: интервальное голодание вызывает рак толстой кишки

22 августа 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Интервальное голодание может повысить риск инфекций и заболеваний сердца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. Об этом сообщили ученые из Массачусетского технологического института. «Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки», — пишет Mail.Online со ссылкой на исследование ученых. Такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы. Также в исследовании был тест на мышечные ткани, где при интервальном голодании был высокий риск образования предраковых опухолей. При такой голодающей диете клетки кишечника становятся активными и провоцируют мутации, которые могут вызывать рак. Ранее сообщалось, что интервальное голодание нарушает работу сердца. В результате голодания при похудении у человека повышается нагрузка на печень, замедляются обменные процессы и организм начинает питаться собственными тканями, что сильно нарушает работу сердца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. Об этом сообщили ученые из Массачусетского технологического института. «Интервальное голодание вызывает рак толстой кишки», — пишет Mail.Online со ссылкой на исследование ученых. Такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы. Также в исследовании был тест на мышечные ткани, где при интервальном голодании был высокий риск образования предраковых опухолей. При такой голодающей диете клетки кишечника становятся активными и провоцируют мутации, которые могут вызывать рак. Ранее сообщалось, что интервальное голодание нарушает работу сердца. В результате голодания при похудении у человека повышается нагрузка на печень, замедляются обменные процессы и организм начинает питаться собственными тканями, что сильно нарушает работу сердца.