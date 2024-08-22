Скульптуру солдата установили в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) проводятся работы по монтажу памятника Воину-защитнику. Скульптуру устанавливают в новом сквере, торжественное открытие состоится в начале осени, сообщает пресс-служба администрации города.
«В новом сквере устанавливают памятник воину- защитнику. Уже осенью состоится торжественная церемония открытия», — публикует пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.
В ходе «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии открытия монумента «Героям Отечества». Фигура в Муравленко представляет собой воина со знаменем.
Памятник воину-защитнику установили в Ноябрьске
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