22 августа 2024

В Ноябрьске установили скульптуру воина-защитника. Фото

Памятник воину-защитнику в Ноябрьске будет открыт осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуру солдата установили в Ноябрьске
Скульптуру солдата установили в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) проводятся работы по монтажу памятника Воину-защитнику. Скульптуру устанавливают в новом сквере, торжественное открытие состоится в начале осени, сообщает пресс-служба администрации города.

«В новом сквере устанавливают памятник воину- защитнику. Уже осенью состоится торжественная церемония открытия», — публикует пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

В ходе «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии открытия монумента «Героям Отечества». Фигура в Муравленко представляет собой воина со знаменем. 

Памятник воину-защитнику установили в Ноябрьске
Памятник воину-защитнику установили в Ноябрьске
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) проводятся работы по монтажу памятника Воину-защитнику. Скульптуру устанавливают в новом сквере, торжественное открытие состоится в начале осени, сообщает пресс-служба администрации города. «В новом сквере устанавливают памятник воину- защитнику. Уже осенью состоится торжественная церемония открытия», — публикует пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. В ходе «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии открытия монумента «Героям Отечества». Фигура в Муравленко представляет собой воина со знаменем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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