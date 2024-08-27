Песков заявил о целях и задачах СВО

Песков: главной целью СВО является выполнение всех задач

27 августа 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал цели и задачи СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная цель специальной военной операции — это достижение и выполнение всех поставленных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста. «Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в рамках конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин заявил, что после президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главная цель специальной военной операции — это достижение и выполнение всех поставленных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста. «Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в рамках конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин заявил, что после президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно.