Песков заявил о целях и задачах СВО

Главная цель специальной военной операции — это достижение и выполнение всех поставленных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.
«Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в рамках конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин заявил, что после президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно.
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