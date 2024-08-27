Песков заявил о целях и задачах СВО

Песков: главной целью СВО является выполнение всех задач
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал цели и задачи СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная цель специальной военной операции — это достижение и выполнение всех поставленных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.

«Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в рамках конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин заявил, что после президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно.

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Главная цель специальной военной операции — это достижение и выполнение всех поставленных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста. «Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в рамках конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин заявил, что после президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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