Степашин предрек переговоры России и США по Украине после американских выборов

26 августа 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Степашин сделал прогноз по поводу переговоров РФ и США по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU После президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший глава правительства России Сергей Степашин. «Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов в США. В Европе переговорщиков по конфликту на Украине сейчас я не вижу», — передает ТАСС слова Степашина. По мнению экс-премьера РФ, США будут заинтересованы в переговорах. Он добавил, что дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы используют антироссийские санкции для недобросовестной конкуренции на мировом рынке. Он добавил, что действия Вашингтона оказывают дополнительное давление на глобальные рынки, и без того страдающие от значительного нарушения цепочек поставок, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший глава правительства России Сергей Степашин. «Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов в США. В Европе переговорщиков по конфликту на Украине сейчас я не вижу», — передает ТАСС слова Степашина. По мнению экс-премьера РФ, США будут заинтересованы в переговорах. Он добавил, что дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы используют антироссийские санкции для недобросовестной конкуренции на мировом рынке. Он добавил, что действия Вашингтона оказывают дополнительное давление на глобальные рынки, и без того страдающие от значительного нарушения цепочек поставок, передает RT.