25 августа 2024

Степашин предрек переговоры России и США по Украине после американских выборов

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Старт Национальной литературной премии "Слово". Пресс-конференция в ТАССе. 11 июля 2024. Москва., степашин сергей
Степашин сделал прогноз по поводу переговоров РФ и США по Украине Фото:

После президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший глава правительства России Сергей Степашин.

«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов в США. В Европе переговорщиков по конфликту на Украине сейчас я не вижу», — передает ТАСС слова Степашина.

По мнению экс-премьера РФ, США будут заинтересованы в переговорах. Он добавил, что дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы используют антироссийские санкции для недобросовестной конкуренции на мировом рынке. Он добавил, что действия Вашингтона оказывают дополнительное давление на глобальные рынки, и без того страдающие от значительного нарушения цепочек поставок, передает RT.

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После президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший глава правительства России Сергей Степашин. «Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов в США. В Европе переговорщиков по конфликту на Украине сейчас я не вижу», — передает ТАСС слова Степашина. По мнению экс-премьера РФ, США будут заинтересованы в переговорах. Он добавил, что дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы используют антироссийские санкции для недобросовестной конкуренции на мировом рынке. Он добавил, что действия Вашингтона оказывают дополнительное давление на глобальные рынки, и без того страдающие от значительного нарушения цепочек поставок, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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