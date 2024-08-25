Степашин предрек переговоры России и США по Украине после американских выборов

После президентских выборов в США возможно возобновление переговоров уже новой администрации с РФ по проблеме конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший глава правительства России Сергей Степашин.
«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов в США. В Европе переговорщиков по конфликту на Украине сейчас я не вижу», — передает ТАСС слова Степашина.
По мнению экс-премьера РФ, США будут заинтересованы в переговорах. Он добавил, что дальнейшее продолжение боевых действий на Украине американцам будет уже невыгодно.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы используют антироссийские санкции для недобросовестной конкуренции на мировом рынке. Он добавил, что действия Вашингтона оказывают дополнительное давление на глобальные рынки, и без того страдающие от значительного нарушения цепочек поставок, передает RT.
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