Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

27 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Власти Финляндии предоставили Украине возможность использовать западное оружие в целях самообороны Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев получил разрешения от главы Финляндии Александра Стубба на применение западного оружия по стратегическим целям России. Отмечается, что такое решение принято в целях самообороны страны. «Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может», — поделился Стубб, отвечая на вопрос об использовании западного оружия ВСУ по российским целям. Его слова передают РИА Новости. По его словам, Украина может наносить удары этим оружием в оборонительных целях, если это не противоречит международному праву. Ранее газета Politico сообщила, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак планируют посетить Вашингтон и предоставить ему список целей в России для ударов дальнобойным оружием. Отмечается, что так Киев попытается убедить Штаты снять ограничения на применение такого вооружения. Кроме того, Украина также добивается разрешения от Британии и ее западных союзников на применение ракет Storm Shadow в Курской области. Отмечается, что запрет на использование Киевом оружия большой дальности связан с риском эскалации, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев получил разрешения от главы Финляндии Александра Стубба на применение западного оружия по стратегическим целям России. Отмечается, что такое решение принято в целях самообороны страны. «Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может», — поделился Стубб, отвечая на вопрос об использовании западного оружия ВСУ по российским целям. Его слова передают РИА Новости. По его словам, Украина может наносить удары этим оружием в оборонительных целях, если это не противоречит международному праву. Ранее газета Politico сообщила, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак планируют посетить Вашингтон и предоставить ему список целей в России для ударов дальнобойным оружием. Отмечается, что так Киев попытается убедить Штаты снять ограничения на применение такого вооружения. Кроме того, Украина также добивается разрешения от Британии и ее западных союзников на применение ракет Storm Shadow в Курской области. Отмечается, что запрет на использование Киевом оружия большой дальности связан с риском эскалации, передает RT.