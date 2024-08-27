Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

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Власти Финляндии предоставили Украине возможность использовать западное оружие в целях самообороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев получил разрешения от главы Финляндии Александра Стубба на применение западного оружия по стратегическим целям России. Отмечается, что такое решение принято в целях самообороны страны.

«Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может», — поделился Стубб, отвечая на вопрос об использовании западного оружия ВСУ по российским целям. Его слова передают РИА Новости. По его словам, Украина может наносить удары этим оружием в оборонительных целях, если это не противоречит международному праву.

Ранее газета Politico сообщила, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак планируют посетить Вашингтон и предоставить ему список целей в России для ударов дальнобойным оружием. Отмечается, что так Киев попытается убедить Штаты снять ограничения на применение такого вооружения.

Кроме того, Украина также добивается разрешения от Британии и ее западных союзников на применение ракет Storm Shadow в Курской области. Отмечается, что запрет на использование Киевом оружия большой дальности связан с риском эскалации, передает RT.

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Киев получил разрешения от главы Финляндии Александра Стубба на применение западного оружия по стратегическим целям России. Отмечается, что такое решение принято в целях самообороны страны. «Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может», — поделился Стубб, отвечая на вопрос об использовании западного оружия ВСУ по российским целям. Его слова передают РИА Новости. По его словам, Украина может наносить удары этим оружием в оборонительных целях, если это не противоречит международному праву. Ранее газета Politico сообщила, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак планируют посетить Вашингтон и предоставить ему список целей в России для ударов дальнобойным оружием. Отмечается, что так Киев попытается убедить Штаты снять ограничения на применение такого вооружения. Кроме того, Украина также добивается разрешения от Британии и ее западных союзников на применение ракет Storm Shadow в Курской области. Отмечается, что запрет на использование Киевом оружия большой дальности связан с риском эскалации, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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