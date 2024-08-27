Простые рецепты из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки

Кабачки — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный ингредиент для множества кулинарных экспериментов. Их легкость в приготовлении и широкий спектр применения в кулинарии делают кабачки любимыми у многих людей, которые стремятся разнообразить свое питание. Простые рецепты из кабачков — в материале URA.RU.
Фаршированные кабачки
Ингредиенты:
- Два кабачка;
- 150 граммов сыра фета;
- Один репчатый лук;
- Одно яйцо;
- Зелень укропа, сушеный чеснок, черный молотый перец, соль по вкусу;
- 15 миллилитров растительного масла.
Сделать лодочки из кабачков, разрезав их вдоль и вынув часть мякоти. Мякоть и укроп измельчить, сыр и лук нарезать кубиком, мякоть кабачков и лук обжарить на сковороде. К остывшим овощам добавить сыр, специи и слегка взбитое яйцо. Нафаршировать лодочки из кабачков получившейся начинкой, выложить на противень, смазанный маслом, прикрыть фольгой и запекать при 190 градусах 20 минут, затем снять фольгу и оставить еще на 15 минут для подрумянивания.
Варенье из кабачков
Ингредиенты:
- Килограмм кабачков;
- Килограмм сахара;
- 100 миллилитров воды;
- Один лимон.
Положить в кастрюлю сахар, добавить воды и довести до кипения. В сироп выложить кабачки, нарезанные кубиками, и варить 10-15 минут до растворения сахара. Нарезать лимон дольками, удалить косточки, измельчить блендером и варить еще 15-20 минут.
Салат из кабачков
Ингредиенты (на две порции):
- Один кабачок;
- 50 граммов бекона;
- Один инжир;
- Один персик;
- Пять маленьких листиков базилика;
- 30 граммов сливочного масла;
- Соль по вкусу;
- Оливковое масло для заправки.
Промыть кабачок, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки, поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Промытые персики и инжир нарезать дольками. Положить все ингредиенты в тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом.
Икра из кабачков
Ингредиенты:
- Килограмм кабачков без кожуры;
- Две моркови и две луковицы;
- Три зубчика чеснока;
- 100 миллилитров растительного масла;
- 30 граммов томатной пасты;
- Соль, перец, зелень по вкусу.
Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить. В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, добавить к нему морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут. Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут. Посолить, поперчить, добавить зелень.
Запеканка из кабачков
Ингредиенты:
- 500 граммов мякоти кабачков;
- 200 граммов твердого сыра;
- Три яйца;
- 200 миллилитров сметаны 20%;
- Соль, перец, мускатный орех по вкусу;
- Сливочное масло для смазывания формы.
Кабачки нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр. Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки.
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