Простые рецепты из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки

28 августа 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Из кабачков можно готовить варенье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кабачки — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный ингредиент для множества кулинарных экспериментов. Их легкость в приготовлении и широкий спектр применения в кулинарии делают кабачки любимыми у многих людей, которые стремятся разнообразить свое питание. Простые рецепты из кабачков — в материале URA.RU. Фаршированные кабачки Ингредиенты: Два кабачка;

150 граммов сыра фета;

Один репчатый лук;

Одно яйцо;

Зелень укропа, сушеный чеснок, черный молотый перец, соль по вкусу;

15 миллилитров растительного масла. Сделать лодочки из кабачков, разрезав их вдоль и вынув часть мякоти. Мякоть и укроп измельчить, сыр и лук нарезать кубиком, мякоть кабачков и лук обжарить на сковороде. К остывшим овощам добавить сыр, специи и слегка взбитое яйцо. Нафаршировать лодочки из кабачков получившейся начинкой, выложить на противень, смазанный маслом, прикрыть фольгой и запекать при 190 градусах 20 минут, затем снять фольгу и оставить еще на 15 минут для подрумянивания. Кабачки можно тушить, жарить и мариновать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Варенье из кабачков Ингредиенты: Килограмм кабачков;

Килограмм сахара;

100 миллилитров воды;

Один лимон. Положить в кастрюлю сахар, добавить воды и довести до кипения. В сироп выложить кабачки, нарезанные кубиками, и варить 10-15 минут до растворения сахара. Нарезать лимон дольками, удалить косточки, измельчить блендером и варить еще 15-20 минут. Салат из кабачков Ингредиенты (на две порции): Один кабачок;

50 граммов бекона;

Один инжир;

Один персик;

Пять маленьких листиков базилика;

30 граммов сливочного масла;

Соль по вкусу;

Оливковое масло для заправки. Промыть кабачок, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки, поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Промытые персики и инжир нарезать дольками. Положить все ингредиенты в тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом. Икра из кабачков Ингредиенты: Килограмм кабачков без кожуры;

Две моркови и две луковицы;

Три зубчика чеснока;

100 миллилитров растительного масла;

30 граммов томатной пасты;

Соль, перец, зелень по вкусу. Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить. В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, добавить к нему морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут. Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут. Посолить, поперчить, добавить зелень. Из кабачков можно заготавливать икру на зиму Фото: Jamain/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Запеканка из кабачков Ингредиенты: 500 граммов мякоти кабачков;

200 граммов твердого сыра;

Три яйца;

200 миллилитров сметаны 20%;

Соль, перец, мускатный орех по вкусу;

Сливочное масло для смазывания формы. Кабачки нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр. Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабачки — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный ингредиент для множества кулинарных экспериментов. Их легкость в приготовлении и широкий спектр применения в кулинарии делают кабачки любимыми у многих людей, которые стремятся разнообразить свое питание. Простые рецепты из кабачков — в материале URA.RU. Ингредиенты: Сделать лодочки из кабачков, разрезав их вдоль и вынув часть мякоти. Мякоть и укроп измельчить, сыр и лук нарезать кубиком, мякоть кабачков и лук обжарить на сковороде. К остывшим овощам добавить сыр, специи и слегка взбитое яйцо. Нафаршировать лодочки из кабачков получившейся начинкой, выложить на противень, смазанный маслом, прикрыть фольгой и запекать при 190 градусах 20 минут, затем снять фольгу и оставить еще на 15 минут для подрумянивания. Ингредиенты: Положить в кастрюлю сахар, добавить воды и довести до кипения. В сироп выложить кабачки, нарезанные кубиками, и варить 10-15 минут до растворения сахара. Нарезать лимон дольками, удалить косточки, измельчить блендером и варить еще 15-20 минут. Ингредиенты (на две порции): Промыть кабачок, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки, поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Промытые персики и инжир нарезать дольками. Положить все ингредиенты в тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом. Ингредиенты: Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить. В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, добавить к нему морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут. Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут. Посолить, поперчить, добавить зелень. Ингредиенты: Кабачки нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр. Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки.