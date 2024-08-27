27 августа 2024

Простые рецепты из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки

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Кабачки. Курган, кабачки
Из кабачков можно готовить варенье Фото:

Кабачки — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный ингредиент для множества кулинарных экспериментов. Их легкость в приготовлении и широкий спектр применения в кулинарии делают кабачки любимыми у многих людей, которые стремятся разнообразить свое питание. Простые рецепты из кабачков — в материале URA.RU.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

  • Два кабачка;
  • 150 граммов сыра фета;
  • Один репчатый лук;
  • Одно яйцо;
  • Зелень укропа, сушеный чеснок, черный молотый перец, соль по вкусу;
  • 15 миллилитров растительного масла.

Сделать лодочки из кабачков, разрезав их вдоль и вынув часть мякоти. Мякоть и укроп измельчить, сыр и лук нарезать кубиком, мякоть кабачков и лук обжарить на сковороде. К остывшим овощам добавить сыр, специи и слегка взбитое яйцо. Нафаршировать лодочки из кабачков получившейся начинкой, выложить на противень, смазанный маслом, прикрыть фольгой и запекать при 190 градусах 20 минут, затем снять фольгу и оставить еще на 15 минут для подрумянивания.

Кабачки. Курган
Кабачки можно тушить, жарить и мариновать
Фото:

Варенье из кабачков

Ингредиенты:

  • Килограмм кабачков;
  • Килограмм сахара;
  • 100 миллилитров воды;
  • Один лимон.

Положить в кастрюлю сахар, добавить воды и довести до кипения. В сироп выложить кабачки, нарезанные кубиками, и варить 10-15 минут до растворения сахара. Нарезать лимон дольками, удалить косточки, измельчить блендером и варить еще 15-20 минут.

Салат из кабачков

Ингредиенты (на две порции):

  • Один кабачок;
  • 50 граммов бекона;
  • Один инжир;
  • Один персик;
  • Пять маленьких листиков базилика;
  • 30 граммов сливочного масла;
  • Соль по вкусу;
  • Оливковое масло для заправки.

Промыть кабачок, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки, поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Промытые персики и инжир нарезать дольками. Положить все ингредиенты в тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом.

Икра из кабачков

Ингредиенты:

  • Килограмм кабачков без кожуры;
  • Две моркови и две луковицы;
  • Три зубчика чеснока;
  • 100 миллилитров растительного масла;
  • 30 граммов томатной пасты;
  • Соль, перец, зелень по вкусу.

Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить. В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, добавить к нему морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут. Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут. Посолить, поперчить, добавить зелень.

Кабачок.stock
Из кабачков можно заготавливать икру на зиму
Фото:

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

  • 500 граммов мякоти кабачков;
  • 200 граммов твердого сыра;
  • Три яйца;
  • 200 миллилитров сметаны 20%;
  • Соль, перец, мускатный орех по вкусу;
  • Сливочное масло для смазывания формы.

Кабачки нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр. Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки.

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Кабачки — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный ингредиент для множества кулинарных экспериментов. Их легкость в приготовлении и широкий спектр применения в кулинарии делают кабачки любимыми у многих людей, которые стремятся разнообразить свое питание. Простые рецепты из кабачков — в материале URA.RU. Ингредиенты: Сделать лодочки из кабачков, разрезав их вдоль и вынув часть мякоти. Мякоть и укроп измельчить, сыр и лук нарезать кубиком, мякоть кабачков и лук обжарить на сковороде. К остывшим овощам добавить сыр, специи и слегка взбитое яйцо. Нафаршировать лодочки из кабачков получившейся начинкой, выложить на противень, смазанный маслом, прикрыть фольгой и запекать при 190 градусах 20 минут, затем снять фольгу и оставить еще на 15 минут для подрумянивания. Ингредиенты: Положить в кастрюлю сахар, добавить воды и довести до кипения. В сироп выложить кабачки, нарезанные кубиками, и варить 10-15 минут до растворения сахара. Нарезать лимон дольками, удалить косточки, измельчить блендером и варить еще 15-20 минут. Ингредиенты (на две порции): Промыть кабачок, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки, поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Промытые персики и инжир нарезать дольками. Положить все ингредиенты в тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом. Ингредиенты: Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить. В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, добавить к нему морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут. Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут. Посолить, поперчить, добавить зелень. Ингредиенты: Кабачки нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр. Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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