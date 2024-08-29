29 августа 2024

Боррель признался в безуспешности встречи глав МИД ЕС по поводу ударов по России

Боррель: в ЕС нет общей позиции по поводу снятия ограничений на удары по РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Боррель признал разобщенность глав МИД ЕС по вопросу снятия ограничений на удары по РФ
Боррель признал разобщенность глав МИД ЕС по вопросу снятия ограничений на удары по РФ Фото:
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Каждая отдельно взятая страна Евросоюза будет принимать решение о снятии ограничений для Киева на удары по России. Об этом заявил глава Евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогу неформальной встречи министров иностранных дел в Брюсселе. 

«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена... Мы не пришли к единой европейской позиции», — передает РИА Новости слова Борреля. Он отметил, что некоторые страны в ходе встречи «вообще решили не поставлять оружие Украине».

Ранее CNN сообщил о готовящихся переговорах Киева и Вашингтона по поводу снятия ограничений на удары по России. В ходе встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США.

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Каждая отдельно взятая страна Евросоюза будет принимать решение о снятии ограничений для Киева на удары по России. Об этом заявил глава Евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогу неформальной встречи министров иностранных дел в Брюсселе.  «Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена... Мы не пришли к единой европейской позиции», — передает РИА Новости слова Борреля. Он отметил, что некоторые страны в ходе встречи «вообще решили не поставлять оружие Украине». Ранее CNN сообщил о готовящихся переговорах Киева и Вашингтона по поводу снятия ограничений на удары по России. В ходе встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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