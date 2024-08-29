Боррель признался в безуспешности встречи глав МИД ЕС по поводу ударов по России

Каждая отдельно взятая страна Евросоюза будет принимать решение о снятии ограничений для Киева на удары по России. Об этом заявил глава Евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогу неформальной встречи министров иностранных дел в Брюсселе.
«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена... Мы не пришли к единой европейской позиции», — передает РИА Новости слова Борреля. Он отметил, что некоторые страны в ходе встречи «вообще решили не поставлять оружие Украине».
Ранее CNN сообщил о готовящихся переговорах Киева и Вашингтона по поводу снятия ограничений на удары по России. В ходе встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США.
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