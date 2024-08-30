Мать футболиста Алиева, который призвал убивать русских, живет в Курске

Мать футболиста Алиева заявила, что не общается с ним

30 августа 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Мать Алиева рассказала, что не общается с сыном, пишет Mash Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress Мать экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева, который призвал убивать русских под Курском, заявила, что не общается с сыном. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Вообще не держу связь, и все», — передает слова матери telegram-канал. Сообщается, что сама она проживает в Курске. Ранее Алиев выложил ролик в в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором призвал ВСУ, которые находятся на передовой и продвигаются дальше в Курской области, убивать мирное население. Отмечается, что родители его родом из Курска, а некоторые родственники спортсмена до сих пор живут в этом регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева, который призвал убивать русских под Курском, заявила, что не общается с сыном. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Вообще не держу связь, и все», — передает слова матери telegram-канал. Сообщается, что сама она проживает в Курске. Ранее Алиев выложил ролик в в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором призвал ВСУ, которые находятся на передовой и продвигаются дальше в Курской области, убивать мирное население. Отмечается, что родители его родом из Курска, а некоторые родственники спортсмена до сих пор живут в этом регионе.