Мать футболиста Алиева, который призвал убивать русских, живет в Курске

Мать экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева, который призвал убивать русских под Курском, заявила, что не общается с сыном. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Вообще не держу связь, и все», — передает слова матери telegram-канал. Сообщается, что сама она проживает в Курске.
Ранее Алиев выложил ролик в в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором призвал ВСУ, которые находятся на передовой и продвигаются дальше в Курской области, убивать мирное население. Отмечается, что родители его родом из Курска, а некоторые родственники спортсмена до сих пор живут в этом регионе.
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