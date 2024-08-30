Легендарный идеолог из команды Росселя сохранился у власти

Александр Левин переизбран главой свердловской Общественной палаты
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Александр Левин переизбран председателем Общественной палаты региона
Александр Левин переизбран председателем Общественной палаты региона Фото:

Председателем шестого созыва свердловской Общественной палаты назначен действующий руководитель, фронтмен областного Союза журналистов Александр Левин. Переизбрание состоялось на стартовом заседании нового созыва 30 августа, сообщили в областном департаменте информполитики.

«Состав Общественной палаты обновился на треть. Мне приятно видеть здесь лидеров общественного мнения, со многими из вас мы давно и тесно сотрудничаем. Уверен, что и впредь наше взаимодействие будет не менее конструктивным», — заявил губернатор Евгений Куйвашев. Он почти на треть обновил структуру.

Заместителями Левина стали глава президиума экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, советник гендиректора компании «Сбербанк-Сервис» Владимир Дадеко, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев. И руководитель АНО Центр «Аналитик» Андрей Мозолин.

Александр Левин родился в 1951 году. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск», а с 1991 перешел на госслужбу. В середине 1990-х возглавлял пресс-службу тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, позднее стал руководителем его администрации.

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Председателем шестого созыва свердловской Общественной палаты назначен действующий руководитель, фронтмен областного Союза журналистов Александр Левин. Переизбрание состоялось на стартовом заседании нового созыва 30 августа, сообщили в областном департаменте информполитики. «Состав Общественной палаты обновился на треть. Мне приятно видеть здесь лидеров общественного мнения, со многими из вас мы давно и тесно сотрудничаем. Уверен, что и впредь наше взаимодействие будет не менее конструктивным», — заявил губернатор Евгений Куйвашев. Он почти на треть обновил структуру. Заместителями Левина стали глава президиума экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, советник гендиректора компании «Сбербанк-Сервис» Владимир Дадеко, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев. И руководитель АНО Центр «Аналитик» Андрей Мозолин. Александр Левин родился в 1951 году. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск», а с 1991 перешел на госслужбу. В середине 1990-х возглавлял пресс-службу тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, позднее стал руководителем его администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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