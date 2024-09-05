«Какого черта он тащит семью»: Медведев жестко высказался о мигрантах в РФ

Медведев: человек, приезжающий в РФ на заработки, не должен брать с собой семью

05 сентября 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев возмутился тому, что мигранты, приезжающие в РФ на заработки, везут в собой семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мигранты, приезжающие в Россию на сезонную работу, не должны брать с собой свои семьи. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» — сказал Медведев в разговоре с коллективом агентства ТАСС. Видео было опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, зампред высказался о детях мигрантов. По его словам, их необходимо заставлять учить русский язык для того, чтобы они могли учиться в российских школах. «Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых случаях, вы сами знаете, в классах три четверти людей, первоклассники не говорят по-русски, надо постепенно, все-таки заставлять это учить, а кто не учит, не пускать», — заявил Медведев. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что мигранты с низкой квалификацией не должны везти с собой в Россию свои семьи и близких. По его словам, на настоящий момент в законодательстве есть пробелы, которые позволяют мигрантам это делать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигранты, приезжающие в Россию на сезонную работу, не должны брать с собой свои семьи. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» — сказал Медведев в разговоре с коллективом агентства ТАСС. Видео было опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, зампред высказался о детях мигрантов. По его словам, их необходимо заставлять учить русский язык для того, чтобы они могли учиться в российских школах. «Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых случаях, вы сами знаете, в классах три четверти людей, первоклассники не говорят по-русски, надо постепенно, все-таки заставлять это учить, а кто не учит, не пускать», — заявил Медведев. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что мигранты с низкой квалификацией не должны везти с собой в Россию свои семьи и близких. По его словам, на настоящий момент в законодательстве есть пробелы, которые позволяют мигрантам это делать.