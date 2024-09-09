В Великом Новгороде возобновило работу оборонный 261-й ремонтный завод, который ранее находился в банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех».
«Холдинг „Ремвооружение“ восстановил деятельность 261-го ремонтного завода. Он специализируется на ремонте различных техсредств, включая топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки, автотопливомаслозаправщики и др. Ранее предприятие находилось в банкротстве и перешло в контур „Ростеха“ в кризисном состоянии», — сообщается в telegram-канале Госкорпорации.
Благодаря новой стратегии развития и программе по выводу предприятия из упадка было заключено мировое соглашение с кредиторами. На первом этапе была прекращена процедура банкротства и урегулирована задолженность на срок до 2030 года. Эти действия, а также заключение новых контрактов, обеспечили полную загрузку завода и восстановили производственные мощности. В ближайшие пару лет планируется выход рынок гражданской продукции.
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