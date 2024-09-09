Оборонный завод возобновил работу в Великом Новгороде. Фото

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Ростех восстановил деятельность 261-го ремонтного завода в Великом Новгороде
Ростех восстановил деятельность 261-го ремонтного завода в Великом Новгороде Фото:

В Великом Новгороде возобновило работу оборонный 261-й ремонтный завод, который ранее находился в банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех». 

«Холдинг „Ремвооружение“ восстановил деятельность 261-го ремонтного завода. Он специализируется на ремонте различных техсредств, включая топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки, автотопливомаслозаправщики и др. Ранее предприятие находилось в банкротстве и перешло в контур „Ростеха“ в кризисном состоянии», — сообщается в telegram-канале Госкорпорации.

Благодаря новой стратегии развития и программе по выводу предприятия из упадка было заключено мировое соглашение с кредиторами. На первом этапе была прекращена процедура банкротства и урегулирована задолженность на срок до 2030 года. Эти действия, а также заключение новых контрактов, обеспечили полную загрузку завода и восстановили производственные мощности. В ближайшие пару лет планируется выход рынок гражданской продукции.

Госкорпорация «Ростех» возобновила работу оборонного предприятия в Великом Новгороде
Госкорпорация «Ростех» возобновила работу оборонного предприятия в Великом Новгороде
Фото:

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В Великом Новгороде возобновило работу оборонный 261-й ремонтный завод, который ранее находился в банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех».  «Холдинг „Ремвооружение“ восстановил деятельность 261-го ремонтного завода. Он специализируется на ремонте различных техсредств, включая топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки, автотопливомаслозаправщики и др. Ранее предприятие находилось в банкротстве и перешло в контур „Ростеха“ в кризисном состоянии», — сообщается в telegram-канале Госкорпорации. Благодаря новой стратегии развития и программе по выводу предприятия из упадка было заключено мировое соглашение с кредиторами. На первом этапе была прекращена процедура банкротства и урегулирована задолженность на срок до 2030 года. Эти действия, а также заключение новых контрактов, обеспечили полную загрузку завода и восстановили производственные мощности. В ближайшие пару лет планируется выход рынок гражданской продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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