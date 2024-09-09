В Тюмени названы дата и время прощания с руководителем театра «Ангажемент»

Прощание пройдет в большом зале театра
В Тюмени 12 сентября простятся с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым: прощание пройдет в большом зале театра, начало в 10:30. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения.
«Прощание с Леонидом Григорьевичем состоится 12 сентября с 10:30 до 13:00 в большом зале молодежного театра „Ангажемент“ им. В. С. Загоруйко. Адрес: ул. Олимпийская, 8А», — сообщили в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
Как ранее писало URA.RU, Леонид Окунев ушел из жизни 8 сентября. Ему было 75 лет.
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