В Тюмени названы дата и время прощания с руководителем театра «Ангажемент»

В Тюмени руководителя театра «Ангажемент» Леонида Окунева похоронят 12 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание пройдет в большом зале театра
Прощание пройдет в большом зале театра Фото:

В Тюмени 12 сентября простятся с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым: прощание пройдет в большом зале театра, начало в 10:30. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения.

«Прощание с Леонидом Григорьевичем состоится 12 сентября с 10:30 до 13:00 в большом зале молодежного театра „Ангажемент“ им. В. С. Загоруйко. Адрес: ул. Олимпийская, 8А», — сообщили в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее писало URA.RU, Леонид Окунев ушел из жизни 8 сентября. Ему было 75 лет.

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В Тюмени 12 сентября простятся с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым: прощание пройдет в большом зале театра, начало в 10:30. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения. «Прощание с Леонидом Григорьевичем состоится 12 сентября с 10:30 до 13:00 в большом зале молодежного театра „Ангажемент“ им. В. С. Загоруйко. Адрес: ул. Олимпийская, 8А», — сообщили в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Как ранее писало URA.RU, Леонид Окунев ушел из жизни 8 сентября. Ему было 75 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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