«Комары превращают людей в зомби»: в Тюменской области жителей дома атакуют насекомые

В поселке Боровский жители дома не спят ночами и отбиваются от полчищ комаров

10 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Комары уже больше недели терроризируют жителей дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители дома №15 по улице Мира в поселке Боровский (Тюменский район) больше недели не могут спать ночами и нормально жить из-за нашествия комаров и мошек в их квартирах. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства. По словам граждан, муниципальные власти на их проблему никак не реагируют. «В нашем доме адское количество комаров и мошек. Они нас просто сжирают: не помогают ни фумигаторы, ни таблетки. Просто какие-то мутанты. Уже неделю нормально не спим, просто превращаемся в зомби от недосыпа: по ночам отбиваемся от кровососов. Они приходят в квартиры по стояку: уже все выводы труб заткнули и заклеили — все равно не помогает. А обслуживающей организации все равно, не реагируют», — рассказала URA.RU тюменка. Речь о доме по Мира, 15 в поселке Боровский. Его обслуживает МУП ЖКХ, учредителем которого выступает администрация Тюменского района. По мнению жителей, проблема кроется в подвале. Из-за сырости в нем и появляются насекомые: их полчища наблюдаются и в подъезде, и в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в обслуживающую дом организацию: с директором пообщаться не удалось, а сотрудница, на которую журналиста перевели из приемной, обсуждать ситуацию отказалась. Направлен письменный запрос, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома №15 по улице Мира в поселке Боровский (Тюменский район) больше недели не могут спать ночами и нормально жить из-за нашествия комаров и мошек в их квартирах. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства. По словам граждан, муниципальные власти на их проблему никак не реагируют. «В нашем доме адское количество комаров и мошек. Они нас просто сжирают: не помогают ни фумигаторы, ни таблетки. Просто какие-то мутанты. Уже неделю нормально не спим, просто превращаемся в зомби от недосыпа: по ночам отбиваемся от кровососов. Они приходят в квартиры по стояку: уже все выводы труб заткнули и заклеили — все равно не помогает. А обслуживающей организации все равно, не реагируют», — рассказала URA.RU тюменка. Речь о доме по Мира, 15 в поселке Боровский. Его обслуживает МУП ЖКХ, учредителем которого выступает администрация Тюменского района. По мнению жителей, проблема кроется в подвале. Из-за сырости в нем и появляются насекомые: их полчища наблюдаются и в подъезде, и в квартирах. URA.RU обратилось за комментарием в обслуживающую дом организацию: с директором пообщаться не удалось, а сотрудница, на которую журналиста перевели из приемной, обсуждать ситуацию отказалась. Направлен письменный запрос, ответ ожидается.