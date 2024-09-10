10 сентября 2024

В Тюмени начали распродавать билеты в Москву

В Тюмени цена на авиабилеты в Москву опустилась в три раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дешевые билеты будут стоить чуть больше двух тысяч рублей
Самые дешевые билеты будут стоить чуть больше двух тысяч рублей Фото:

В Тюмени начали продавать дешевые авиабилеты в Москву. Стоимость в одну сторону в середине сентября составляет чуть больше двух тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс „Тюмень — Москва“. Вылет: 15 сентября. Стоимость билета: 2 274 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Самый дорогой билет в этом месяце будет стоить 3 566 рублей.

При этом в начале лета самый дешевый билет стоил 6 828 рублей. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.

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В Тюмени начали продавать дешевые авиабилеты в Москву. Стоимость в одну сторону в середине сентября составляет чуть больше двух тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс „Тюмень — Москва“. Вылет: 15 сентября. Стоимость билета: 2 274 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Самый дорогой билет в этом месяце будет стоить 3 566 рублей. При этом в начале лета самый дешевый билет стоил 6 828 рублей. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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