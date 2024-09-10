В Тюмени начали распродавать билеты в Москву

Самые дешевые билеты будут стоить чуть больше двух тысяч рублей
В Тюмени начали продавать дешевые авиабилеты в Москву. Стоимость в одну сторону в середине сентября составляет чуть больше двух тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.
«Рейс „Тюмень — Москва“. Вылет: 15 сентября. Стоимость билета: 2 274 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Самый дорогой билет в этом месяце будет стоить 3 566 рублей.
При этом в начале лета самый дешевый билет стоил 6 828 рублей. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
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