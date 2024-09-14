Свердловчане обнаружили личинки в популярных конфетах. Видео

15 сентября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Покупатель считает, что личинки могли находиться не только в конфетах (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) покупатели обнаружили личинки в шоколадно-сливочных конфетах популярной марки. Жители города купили их в супермаркете «Пятерочка» по адресу ул. Каменская, 66А, где сначала отказались разбираться в ситуации. «Конфеты брались на развес. Предполагаю, что те, кто брал их сегодня, могли также получить такой белковый подарок. Хочется, чтобы администрация „Пятерочки“ была более ответственна за товары, которые они продают людям. Я не могу исключать того факта, что эти личинки могут находиться и в других продуктах питания», — передает слова очевидца группа «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Один из покупателей обратился к администрации «Пятерочки» с жалобой, но администратор магазина отказался решать проблему без присутствия директора, мотивируя это отсутствием соответствующей подготовки. В ответ на жалобу было предложено проверить вес конфет на следующий день, что вызвало недоумение у покупателя, так как факт наличия личинок в продукте был проигнорирован. Инцидент был разрешен только после того, как покупатель связался с директором магазина, который вернул деньги за покупку. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы сетевого магазина и производителя конфет «Рот Фронт». Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) покупатели обнаружили личинки в шоколадно-сливочных конфетах популярной марки. Жители города купили их в супермаркете «Пятерочка» по адресу ул. Каменская, 66А, где сначала отказались разбираться в ситуации. «Конфеты брались на развес. Предполагаю, что те, кто брал их сегодня, могли также получить такой белковый подарок. Хочется, чтобы администрация „Пятерочки“ была более ответственна за товары, которые они продают людям. Я не могу исключать того факта, что эти личинки могут находиться и в других продуктах питания», — передает слова очевидца группа «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Один из покупателей обратился к администрации «Пятерочки» с жалобой, но администратор магазина отказался решать проблему без присутствия директора, мотивируя это отсутствием соответствующей подготовки. В ответ на жалобу было предложено проверить вес конфет на следующий день, что вызвало недоумение у покупателя, так как факт наличия личинок в продукте был проигнорирован. Инцидент был разрешен только после того, как покупатель связался с директором магазина, который вернул деньги за покупку. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы сетевого магазина и производителя конфет «Рот Фронт». Ответы ожидаются.