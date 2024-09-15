Мэр российского города ушел на СВО

Глава башкирского города Сибая Юлдашбаев ушел на СВО
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Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону СВО
Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр города Сибай в Республике Башкортостан Азамат Юлдашбаев ушел на службу в зону специальной военной операции. Он возглавлял город с населением 56 тысяч человек.

«Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону СВО», — пишет telegram-канал «Новости Уфы и Башкирии». Там добавили, что в одной команде с ним будут служить военный комендант Сибая Ринат Забиров и депутат горсовета Ахат Асылбаев.

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Мэр города Сибай в Республике Башкортостан Азамат Юлдашбаев ушел на службу в зону специальной военной операции. Он возглавлял город с населением 56 тысяч человек. «Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону СВО», — пишет telegram-канал «Новости Уфы и Башкирии». Там добавили, что в одной команде с ним будут служить военный комендант Сибая Ринат Забиров и депутат горсовета Ахат Асылбаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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