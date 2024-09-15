Военный из Тюменской области погиб в зоне проведения спецоперации

Военнослужащий из Тюменской области Дмитрий Долгошеин погиб в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил глава села Дубровное (Вагайский район) Виктор Орлов.
«10 августа 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб наш земляк Долгошеин Дмитрий Владимирович. Администрация, депутаты Дубровинского сельского поселения выражают глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия», — написал Орлов в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с участником СВО Иваном Бекеневым. Похороны прошли на кладбище села Сладково.
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