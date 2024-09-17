Екатеринбуржец поймал карпа весом 15 кило, вылечил и отпустил. Фото, видео

18 сентября 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Рыбак считает, что рыбу надо ловить и отпускать для размножения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец Антон Петелин выловил в пруду карпа весом 15,5 кило, подлечил ему раны и вернул обратно. Он поделился с URA.RU удивительными фото и видео и объяснил, почему всегда отпускает пойманных рыб. «Я ловлю карпов уже 30 лет, и 20 лет возвращаю их в воду. Этот метод называется карпфишинг — когда добычу выпускают обратно. Многие считают меня дураком, а я уверен, что рыбы должно быть много, что она должна размножаться. Несколько лет назад мы с дочками купили в магазине „Лента“ полумертвого карпа и выпустили в пруд в Преображенском парке. Так он и сейчас плавает там, здоровенный вырос, мы за ним наблюдаем», — сказал Петелин. Последний свой трофей он выловил в Соколовском пруду (Режевской район Свердловской области). Этот водоем рассчитан исключительно на карпфишинг. Вес пойманной рыбины составил 15 650 кило и побил предыдущий личный рекорд рыбака. «Способ ловли в карпфишинге нетравматичный, но у карпа были раны, которые, вероятно, он получил раньше. Я их обработал, карп полежал у меня в специальной люльке, я поливал его водой, а потом выпустил в пруд. Надеюсь, он еще подрастет, я поймаю его в следующем году и снова отпущу», — помечтал Петелин. Ранее другой свердловчанин тоже отпускал пойманного карпа в пруд. Он объяснял, что рыба — это не еда, а карпфишинг — определенная философия, в основе которой бережное отношение к природе. Гигантский карп продолжит жить Фото предоставлено героем публикации На суше рыба лежала в специальной люльке Фото предоставлено героем публикации Речной гигант впечатляет размером и весом Фото предоставлено героем публикации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Антон Петелин выловил в пруду карпа весом 15,5 кило, подлечил ему раны и вернул обратно. Он поделился с URA.RU удивительными фото и видео и объяснил, почему всегда отпускает пойманных рыб. «Я ловлю карпов уже 30 лет, и 20 лет возвращаю их в воду. Этот метод называется карпфишинг — когда добычу выпускают обратно. Многие считают меня дураком, а я уверен, что рыбы должно быть много, что она должна размножаться. Несколько лет назад мы с дочками купили в магазине „Лента“ полумертвого карпа и выпустили в пруд в Преображенском парке. Так он и сейчас плавает там, здоровенный вырос, мы за ним наблюдаем», — сказал Петелин. Последний свой трофей он выловил в Соколовском пруду (Режевской район Свердловской области). Этот водоем рассчитан исключительно на карпфишинг. Вес пойманной рыбины составил 15 650 кило и побил предыдущий личный рекорд рыбака. «Способ ловли в карпфишинге нетравматичный, но у карпа были раны, которые, вероятно, он получил раньше. Я их обработал, карп полежал у меня в специальной люльке, я поливал его водой, а потом выпустил в пруд. Надеюсь, он еще подрастет, я поймаю его в следующем году и снова отпущу», — помечтал Петелин. Ранее другой свердловчанин тоже отпускал пойманного карпа в пруд. Он объяснял, что рыба — это не еда, а карпфишинг — определенная философия, в основе которой бережное отношение к природе.