18 сентября 2024

Водителей предупредили об опасности на тюменской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью и утром 20 сентября ожидается туман
Ночью и утром 20 сентября ожидается туман Фото:

На трассе Тюмень — Демьянское 20 сентября ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 20 сентября местами туман с ухудшением видимости до 500 м на участке дорог Р-402 и Р-404 Тюмень — Тобольск — Демьянское», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что трассу Тюмень — Ханты-Мансийск 25 сентября перекроют три раза на 15 минут. Ограничение будет действовать в районе села Яр.

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На трассе Тюмень — Демьянское 20 сентября ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 20 сентября местами туман с ухудшением видимости до 500 м на участке дорог Р-402 и Р-404 Тюмень — Тобольск — Демьянское», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что трассу Тюмень — Ханты-Мансийск 25 сентября перекроют три раза на 15 минут. Ограничение будет действовать в районе села Яр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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