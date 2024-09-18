Водителей предупредили об опасности на тюменской трассе

Ночью и утром 20 сентября ожидается туман
На трассе Тюмень — Демьянское 20 сентября ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 20 сентября местами туман с ухудшением видимости до 500 м на участке дорог Р-402 и Р-404 Тюмень — Тобольск — Демьянское», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что трассу Тюмень — Ханты-Мансийск 25 сентября перекроют три раза на 15 минут. Ограничение будет действовать в районе села Яр.
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